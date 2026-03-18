Lo que necesitas saber:

Brahim había fallado el penal que le hubiera dado el título a Marruecos en la cancha

Brahim Díaz celebró por partida doble el triunfo del Real Madrid frente al Manchester City, pues además de haber calificadla a los Cuartos de Final de la Champions League, recibió la noticia de que la Confederación Africana de Futbol anuló el campeonato de Senegal y le dio el campeonato a Marruecos, la selección del futbolista merengue. 

La noticia le dio a Brahim algo así como un respiro, ya que había fallado el penal con el cual Marruecos se hubiera coronado en aquella final, en tiempo regular, en cambio, el futbolista del Madrid regaló su disparo con una lamentable Panenka y dio pie a que Senegal ganara la final en tiempos extra.

Brahim tras fallar el penal con Marruecos
Brahim tras fallar el penal con Marruecos / Captura

El penal de la controversia de la final entre Senegal y Marruecos 

La última edición de la Copa Africana de Naciones se disputó en Marruecos, y justamente la selección de Marruecos disputó la final contra Senegal, con el que había empatado 0-0 hasta el tiempo agregado, cuando se marcó un penal controvertido. 

Los jugadores de Senegal, indignados, abandonaron la cancha como una forma de protesta. Minutos después volvieron motivados por Sadio Mané y el juego se reanudó con el penal de Brahim Díaz, quien regaló su disparo. 

Así reaccionó Brahim Díaz tras enterarse sobre el campeonato de Marruecos

Casi 60 días después, la Confederación Africana anuló el campeonato de Senegal por aquel abandono de cacha y coronó a Marruecos y Brahim, hasta entonces el villano de la historia, fue notificado mientras festejaba en el estadio del Manchester City. 

“Seguro Brahim estará muy contento, pero no sé por qué o qué ha pasado, pero si Brahim es un campeón de África vamos a darle un regalo todo el equipo”, indicó Aurélien Tchouaméni al enterarse, gracias a reporteros, en la zona mixta. 

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Jorge Campos y One Piece

Jorge Campos y One Piece se unen para el partido mil en la historia de los Mundiales en Monterrey
Lionel Messi llegó a 900 goles

Messi llega a 900 goles, pero no jugará contra América tras eliminación del Inter Miami
Noa Lang Liverpool vs Galatasaray

Noa Lang podría perder un dedo tras chocar con las vallas de publicidad en la Champions
¿La Vuelta México podría volver en el 2027? ¿Qué es y qué tiene que ver con Isaac del Toro?

¿La Vuelta México podría volver en el 2027? ¿Qué es y qué tiene que ver con Isaac del Toro?

Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook