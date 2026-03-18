Lo que necesitas saber:
Brahim había fallado el penal que le hubiera dado el título a Marruecos en la cancha
Brahim Díaz celebró por partida doble el triunfo del Real Madrid frente al Manchester City, pues además de haber calificadla a los Cuartos de Final de la Champions League, recibió la noticia de que la Confederación Africana de Futbol anuló el campeonato de Senegal y le dio el campeonato a Marruecos, la selección del futbolista merengue.
La noticia le dio a Brahim algo así como un respiro, ya que había fallado el penal con el cual Marruecos se hubiera coronado en aquella final, en tiempo regular, en cambio, el futbolista del Madrid regaló su disparo con una lamentable Panenka y dio pie a que Senegal ganara la final en tiempos extra.
El penal de la controversia de la final entre Senegal y Marruecos
La última edición de la Copa Africana de Naciones se disputó en Marruecos, y justamente la selección de Marruecos disputó la final contra Senegal, con el que había empatado 0-0 hasta el tiempo agregado, cuando se marcó un penal controvertido.
Los jugadores de Senegal, indignados, abandonaron la cancha como una forma de protesta. Minutos después volvieron motivados por Sadio Mané y el juego se reanudó con el penal de Brahim Díaz, quien regaló su disparo.
LOUCURA TOTAL: Marrocos é o novo campeão da Copa Africana de Nações 2025!— MILAN DEPRÊ (@milandepree) March 17, 2026
A Confederação Africana de Futebol decidiu que Senegal perdeu por WO após o abandono de campo depois do penalti marcado
O resultado final é Marrocos 3-0 Senegal!
Brahim Diaz, que antes era odiado por ter… pic.twitter.com/LNGHvp0EoS
Así reaccionó Brahim Díaz tras enterarse sobre el campeonato de Marruecos
Casi 60 días después, la Confederación Africana anuló el campeonato de Senegal por aquel abandono de cacha y coronó a Marruecos y Brahim, hasta entonces el villano de la historia, fue notificado mientras festejaba en el estadio del Manchester City.
Brahim Díaz vient d’apprendre que le Maroc a gagné la CAN… incroyable !— FRMF Xtra (@FRMFXtra) March 17, 2026
@433 pic.twitter.com/ztlG5anZG9
La CARA de BRAHIM al escuchar la noticia de la COPA ÁFRICA con @JLSanchez78…— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 17, 2026
Marruecos, oficialmente campeona de la competición tras la decisión del CAF. pic.twitter.com/HxCKWDgjfs
“Seguro Brahim estará muy contento, pero no sé por qué o qué ha pasado, pero si Brahim es un campeón de África vamos a darle un regalo todo el equipo”, indicó Aurélien Tchouaméni al enterarse, gracias a reporteros, en la zona mixta.