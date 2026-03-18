Lo que necesitas saber: Brahim había fallado el penal que le hubiera dado el título a Marruecos en la cancha

Brahim Díaz celebró por partida doble el triunfo del Real Madrid frente al Manchester City, pues además de haber calificadla a los Cuartos de Final de la Champions League, recibió la noticia de que la Confederación Africana de Futbol anuló el campeonato de Senegal y le dio el campeonato a Marruecos, la selección del futbolista merengue.

La noticia le dio a Brahim algo así como un respiro, ya que había fallado el penal con el cual Marruecos se hubiera coronado en aquella final, en tiempo regular, en cambio, el futbolista del Madrid regaló su disparo con una lamentable Panenka y dio pie a que Senegal ganara la final en tiempos extra.

Brahim tras fallar el penal con Marruecos / Captura

El penal de la controversia de la final entre Senegal y Marruecos

La última edición de la Copa Africana de Naciones se disputó en Marruecos, y justamente la selección de Marruecos disputó la final contra Senegal, con el que había empatado 0-0 hasta el tiempo agregado, cuando se marcó un penal controvertido.

Los jugadores de Senegal, indignados, abandonaron la cancha como una forma de protesta. Minutos después volvieron motivados por Sadio Mané y el juego se reanudó con el penal de Brahim Díaz, quien regaló su disparo.

LOUCURA TOTAL: Marrocos é o novo campeão da Copa Africana de Nações 2025!



A Confederação Africana de Futebol decidiu que Senegal perdeu por WO após o abandono de campo depois do penalti marcado

O resultado final é Marrocos 3-0 Senegal!



Brahim Diaz, que antes era odiado por ter… pic.twitter.com/LNGHvp0EoS — MILAN DEPRÊ (@milandepree) March 17, 2026

Así reaccionó Brahim Díaz tras enterarse sobre el campeonato de Marruecos

Casi 60 días después, la Confederación Africana anuló el campeonato de Senegal por aquel abandono de cacha y coronó a Marruecos y Brahim, hasta entonces el villano de la historia, fue notificado mientras festejaba en el estadio del Manchester City.

Brahim Díaz vient d’apprendre que le Maroc a gagné la CAN… incroyable !



@433 pic.twitter.com/ztlG5anZG9 — FRMF Xtra (@FRMFXtra) March 17, 2026

La CARA de BRAHIM al escuchar la noticia de la COPA ÁFRICA con @JLSanchez78…



Marruecos, oficialmente campeona de la competición tras la decisión del CAF. pic.twitter.com/HxCKWDgjfs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 17, 2026

“Seguro Brahim estará muy contento, pero no sé por qué o qué ha pasado, pero si Brahim es un campeón de África vamos a darle un regalo todo el equipo”, indicó Aurélien Tchouaméni al enterarse, gracias a reporteros, en la zona mixta.