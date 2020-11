¡Histórico! Buccaneers vs Rams tuvo por primera vez en la NFL un cuerpo arbitral completamente negro

La NFL hizo historia en un horario estelar como lo es el Monday Night Football. En el partido de la Semana 11 entre los Tampa Bay Buccaneers y Los Angeles Rams, oficiaron un equipo de árbitros totalmente negro.

El reencuentro de Tom Brady y Jared Goff un año después de que los Patriots le ganaran el Super Bowl a los Rams quedó de lado. La verdadera historia la contaron los siete árbitros negros que por primera vez oficiaron juntos un partido de la NFL.

This week’s #MNF matchup between the @RamsNFL & @Buccaneers will make history – marking the first time an all-Black officiating crew will officiate an @NFL game.

The seven-man crew will be led by referee Jerome Boger, a 17-year veteran NFL official.

🔗: https://t.co/Q39c4bOet0 pic.twitter.com/oEzoWT2Zl2

— NFL Officiating (@NFLOfficiating) November 17, 2020