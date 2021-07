La aplastante reacción de los Bucks y la salvaje clavada de Cam Johnson: Lo dejó el juego 3 entre Bucks y Suns

El campeón de la NBA 2021 no se definirá en cuatro juegos. La serie entre Milwaukee y Phoenix se resolverá al menos en el quinto juego, pues los Bucks ya dieron señales de vida y se apuntaron el tercer partido, que fue el primero que disputa como local. La clavada de Cam Johnson fue de otro planeta a pesar de la derrota de los Suns.

Giannnis Antetokounmpo y compañía le pusieron un alto a Chris Paul y a Devin Booker, que pasaron prácticamente desapercibidos en la duela de Milwaukee, donde los Bucks se impuso 117-98.

La reacción de los Bucks

La serie necesitaba que los Bucks reaccionaran y lo hicieron, a pesar de ser superados en el primer cuarto. Pero la mejor versión la vimos a partir del segundo, cuando empataron la pizarra, encontraron confianza. La defensa se conectó y a la ofensiva se abrió el aro hasta que la diferencia creció hasta los 15 puntos para el medio tiempo.

No fue un partido e 42 puntos como en el segundo juego… pero casi. La estrella de los Bucks reclamó protagonismo y cerró el juego con 41 puntos, 13 rebotes y seis asistencias.

🔥 Giannis’ 3Q: 16 points (4-5 FGM)

🔥 Jrue’s 3Q: 12 points (4-5 3PM)@Bucks in control entering the 4Q on ABC. #NBAFinals pic.twitter.com/X9nJMWpHoi — NBA (@NBA) July 12, 2021

Cuando los Suns parecían recortar la distancia en el tercer cuarto (se acercaron a seis puntos), los locales apretaron el acelerador y comenzaron el último cuarto con colchón de 22 puntos.

Calma para Antetokounmpo

No sólo fueron casi tres días de descanso para ls roster de Milwaukee, sino que en el tercer partido Giannis Antetokounmpo pudo descansar de la famosa cuenta de los 10 segundos desde la línea de los tiros libres.

El jugador helénico había fallado siete tiros en el ultimo partido en Phoenix de 18 intentos. En casa se paró en la línea en 17 ocasiones, de los cuales erró cuatro… Eso sí, sigue la controversia sobre si tarda más de 10 segundos para lanzar el balón al aro.

¿Qué pasó con los Suns?

La localía de los Bucks pesó demasiado y los circuitos de Phoenix fueron desconectados. Chris Paul (19 puntos) chocó contra varias murallas en el camino hacia el aro, de modo que se activó como asistidor.

Devin Booker (10 puntos) tampoco encontró camino libre para repetir la dosis de triples, de modo que la bandera de los Suns fue Deandre Ayton con 18 puntos y siete rebotes.

Ahora, lo que hizo Cam Johnson es de otro juego. En un intento por provocar la reacción de los Suns, Johnson se atrevió a volar por el cielo de Milwaukee para clavar un balón ante el asombro de P. J. Tucker.