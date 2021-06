¿Qué pasa con Giannis Antetokounmpo y los tiros libres en los playoffs con los Bucks?

Los Milwaukee Bucks estuvieron cerca de quedar eliminados en el séptimo juego contra los Brooklyn Nets en las semifinales de la Conferencia Este y la responsabilidad del nuevo fracaso apuntaba hacia la estrella de la franquicia, Giannis Antetokounmpo y los tiros libres.

En aquel partido hizo 14 tiros desde la línea, de los cuales acertó ocho y falló los seis restantes. De hecho, uno de ellos ni llegó al aro. En enero, el jugador helénico acertó sólo uno de 10 intentos.

Para fortuna de Antetokounmpo, los triples de Jrue Holiday encontraron la red del aro y el juego se definió a favor de los Bucks en tiempo extra 115-111, pero la realidad, al menos esta temporada, deja en evidencia que Giannis lo la pasa bien desde la línea.

Giannis Antetokounmpo airball free throw pic.twitter.com/bIY8vdw3UX — Gustavo (@iamvega1982) June 20, 2021

Quejas de Heat, Nets y Hawks contra Antetokounmpo

En la final de conferencia contra los Atlanta Hawks, la mira está puesta en Antetokounmpo cada vez que va a la línea debido a que los dos equipos que han sido eliminados por los Bucks en los playoffs se han quejado contra la estrella de los Bucks, al considerar que tarda demasiado tiempo para lanzar el balón en los tiros libres.

Cuando el árbitro entrega el balón al jugador que está en la línea, éste tiene sólo 10 segundos para lanzar el balón hacia el aro y tanto Miami Heat como los Brooklyn Nets, se quejaron ante la NBA por dicha situación.

La NBA le llamó la atención al jugador de 2.11 metros de estatura y desde ese momento los aficionados cuentan del 1 al 10 para presionar a Antetokounmpo. Esa presión hizo efecto en el séptimo juego contra los Nets.

Ahora, los Hawks se han unido a las quejas y de acuerdo con The Athletic, mandaron evidencia en video de los tiros libres del primer juego, el cual ganó Atlanta 116-113. En aquel partido, Antetokounmpo acertó 6 de ocho intentos.

¿Qué dice Antetokounmpo?

Para el segundo juego, Giannis fue a la línea en cuatro ocasiones, de las cuales encestó tres y falló uno, pero en uno de los tiros acertados, tardó 11 segundos. El propio jugador acepta que en ocasiones se concentra tanto en su ‘ritual’ que pierde la noción de los segundos.

“Por lo general, me tomo de ocho a nueve segundos. Al límite de los 10 segundos. Cuando mi cuerpo técnico me dice que acelere, sé que tal vez tenga alrededor de 10 segundos. O, a veces, el árbitro me habla y me dice: ‘Tienes que acelerar’. Luego hago un esfuerzo para tomarlo quizás un segundo o dos segundos más rápido. Pero mi forma de pensar al entrar en este juego era seguir mi rutina, hacer tantos regates como pueda, recuperar el aliento y simplemente lanzar mi tiro“, explicó Giannis.

Mike Budenholzer, coach de los Bucks, salió en defensa de su jugador y argumentó que hay otras acciones en las que se supera el tiempo del cronómetro y que no son castigadas.

Sin embargo, Onyeka Okongwu, jugador de los Hawks, hizo hincapié. “Todo el mundo sabe que Giannis comete infracciones de 10 segundos en la línea de tiros libres… Todo el mundo sabe que es más largo que la rutina de la mayoría de las personas”.