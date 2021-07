Devin Booker destruye los 42 puntos Antetokounmpo: Lo que dejó el juego 2 entre Suns y Bucks

Los Milwaukee Bucks le pusieron emoción al segundo juego de la serie por el campeonato de la NBA, sin embargo, no fue suficiente, ya que los Phoeix Suns se apuntaron su segundo triunfo 118-108, de modo que se colocan a dos pasos de su primer título gracias a la actuación de Devin Booker, quien se puso el traje de héroe.

Sin embargo, si los Bucks muestran el mismo rostro en el tercer juego, en Milwaukee difícilmente esto terminará en cuatro juegos. La mala noticia para los Suns es la lesión de Torrey Craig, quien será duda pata el sábado.

Los Bucks arrancaron sumamente enganchados con el aro, de modo que tomaron distancia de 21-12 en un punto del primer cuarto, pero los Suns contestaron con triples para acercarse 29-26 al final del primer cuarto y en el segundo castigaron 30-16 para irse al descanso con ventaja de nueve: 56-45.

Devin Booker terminó con 31 puntos, cinco rebotes y seis asistencias, además de siete triples acertados de 12 intentos. A la actuación de Booker hay que adjuntar el “discreto” juego de Chris Paul, quien hizo 23 unidades y la de Mikal Bridges y sus 22 puntos. Esto marcó la diferencia en el juego, pues los Bucks dependieron por completo de Antetokounmpo.

Devin Booker from the top of the arc.. got it!

That’s 7 THREES for Book.. he’s got 31 points on ABC.#NBAFinals presented by YouTube TV pic.twitter.com/0xUZRfJ5cI

— NBA (@NBA) July 9, 2021