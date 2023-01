Con esto del ¡bum! de las redes sociales, los equipos de futbol deben buscar la forma de estar muy presentes ahí también. Eso de anunciar sus fichajes en conferencia de prensa ya se está quedando en el pasado y es necesario innovar, tal como lo hizo el Burnley con ayuda de… ¡¿Shrek?!

La escena de Shrek que inspiró al Burnley/Especial: DreamWorks

Pues sí, así mero… el Burnley juega actualmente en la Football League Championship (lo que viene siendo la segunda división de Inglaterra), pero eso no le impide innovar en la forma de dar a conocer a sus fichajes, como sucedió con la llegada del sudafricano Lyle Brent Foster.

El nuevo fichaje del Burnley/@BurnleyOfficial

Burnley y la presentación de su nuevo fichaje con una escena de Shrek

Lo sabemos, Shrek es una película llena de escenas memorables. Casi cada una es bien recordada por todo aquel que la haya visto, pero en el top siempre va a entrar la presentación de las tres princesas con las que Lord Farquaad podía casarse. Nos referimos a su dialogo con el espejo mágico.

La escena que inspiró al Burnley

Justo esa escena fue la que el Burnley utilizó para anunciar el fichaje de Lyle Brent Foster con muuuuuucho estilo.

Así como Farquaad preguntó en la cinta si acaso su reino no era el más perfecto, acá pregunta si el Burnley no es el equipo más perfecto de la actualidad (como van en primer lugar de la Championship con sólo 2 derrotas en 28 partidos, andan soñados). Pero el espejo responde que aún no lo son, aunque podrían serlo.

La escena de Shrek que inspiró al Burnley/Especial: DreamWorks

Lyle Brent Foster fue “el elegido” entre nada menos que Messi y CR7

Y así, tal como hizo en la película con las princesas, el espejo revela a los tres posibles fichajes para el equipo en este mercado invernal de enero. ¡Jajajajajaja neta es una joya!

El candidato número uno es un “argentino que juega en Francia y tiene 35 años”… sí, nada menos que Lionel Messi. El segundo es un portugués a quien no deben preguntarle por su estatua (en alusión al penoso busto que le hicieron alguna vez): “¡It’s Cristiano Ronaldo!”.

Hasta CR7 aparece en la presentación del Burnley

Finalmente en el número tres presentan a Lyle Brent Foster: “Un súper sudafricano proveniente de la Liga de Bélgica, de 22 años, que ha representado y anotado para su Selección Nacional”. Si viste la película (¿y quién no?) ya sabes a cuál eligieron.

Once upon a time… ? pic.twitter.com/7V18jjZLg8 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 25, 2023

La neta el fichaje es lo de menos para todo aficionado que no siga al equipo, pero vaya que el Burnley se la rifó con la idea para presentarlo. Las escenas y diálogos de Shrek son y serán siempre una buena idea.