Lo que necesitas saber: El próximo torneo oficial que jugará la Selección Mexicana será el Mundial 2026

México conquistó la Copa Oro este año y el próximo torneo oficial que jugará será nada menos que el Mundial 2026, por eso nos importa mucho saber qué partidos le faltan a la Selección Mexicana en 2025, porque vaya que necesitamos buenos sparrings.

Foto: MexSport

Calendario y rivales: Los partidos que le restan a México en el 2025

Por ahora están confirmados cinco de los seis partidos que le restan a México en el 2025. Son seis porque, de acuerdo con el calendario internacional de la FIFA, restan tres fechas de partidos: Una en septiembre, otra en octubre y una más en noviembre, con dos juegos en cada una.

Para septiembre México ya tiene confirmados los partidos contra Japón y Corea del Sur, mientras que para octubre los rivales serán sudamericanos, Colombia y Ecuador. Y el partido más reciente confirmado para noviembre: México vs Uruguay

La noticia acá viene siendo que México volverá a jugar en México (sí, eso es noticia). Lo mejor es que no solo uno sino será en dos partidos, el primero contra Ecuador será en Guadalajara, en el Estadio Akron, y el segundo contra Uruguay será en Torreón, en el Estadio TSM.

A continuación los partidos que le faltan a la Selección Mexicana en 2025.

Rival Fecha Sede México vs Japón Sábado 6 de septiembre Alameda County Stadium (Oakland) México vs Corea del Sur Martes 9 de septiembre GEODIS Park (Nasville) México vs Colombia Sábado 11 de octubre AT&T Stadium (Dallas) México vs Ecuador Martes 14 de octubre Estadio Akron (Guadalajara) México vs Uruguay Sábado 15 de noviembre Estadio TSM (Torreón)

Foto: MexSport

Boletos para los partidos que le restan a México en el 2025

Lo sabemos, seguro que también te vino a la mente la pregunta de siempre: ¿Por qué la Selección Mexicana no juega siempre en México? Bueno, eso es por su convenio con Soccer United Marketing (SUM).

SUM es una empresa que se ha dedicado a organizar partidos amistosos en Estados Unidos y su base se encuentra en Nueva York. Con la Selección Mexicana ha trabajado desde 2003 y por 20 años trabajó también con la Selección de Estados Unidos, que desde 2023 prefirió trabajar de manera independiente de cara al Mundial 2026.

Pero la cosa fue diferente acá. La Selección Mexicana renovó contrato, el cual garantiza partidos amistosos en Estados Unidos hasta 2028.

Pero bueno, lo importante: Los boletos para sus partidos contra Japón, Corea, Ecuador, Colombia y Uruguay se pueden conseguir en la página SomosLocales.com, donde eliges el partido al que quieres ir y te reenvía al enlace para comprar tus entradas.

Foto: @EstadioBanorte

Se descarta enfrentar a Argentina en noviembre

Por ahí se han soltado rumores de que, para esos partidos de noviembre que faltan, Argentina con todo y Messi era uno de los rivales que nos tenían preparados. Pero los directivos de la FMF ya descartaron esto.

“Lo de Argentina no es cierto, fue un tema que alguien soltó y agarró un poco de vuelo. No hay nada de veracidad, no está contemplado. No es uno de los rivales que estamos contemplando para noviembre”, dijo Ivar Sisniega.