Lo que necesitas saber:
El récord anterior de gol de campo era de Justin Tucker, con una anotación de 66 yardas en 2021.
Lo que ya de por sí parecía imposible de romper, volvió a pasar… Cam Little hizo historia para la NFL, anotando el gol de campo más largo hasta el momento: 68 yardas de distancia.
Cam Little anota un gol de campo de 68 yardas, el más largo de la NFL
Cuatro años, cuatros años costó para que un nuevo pateador hiciera historia en la NFL: nuevo récord de gol de campo. Lo consiguió nada más y nada menos que Cam Little, quien juega para Jacksonville Jaguars.
Durante su encuentro contra Las Vegas Raiders, Cam anotó un gol de campo de 68 yardas, rompiendo la marca anterior de 66 yardas que tenía Justin Tucker.
Eso sí, el ovoide entró casi de manera perfecta a la portería, tanto que algunos creen que el disparo habría entrado incluso desde las 70 yardas. Por si aún no lo haz visto, acá te lo dejamos:
¿Cómo se dio esta hazaña?
La posibilidad de que Cam Little pudiera anotar un gol desde esta distancia ocurrió durante el segundo cuarto con solo cuatro segundos en el reloj.
Desde mitad de campo y con la posibilidad de anotar, el entrenador Liam Coen no la pensó y envió al joven pateador, dándonos un momento que ya se marcó en la historia de la NFL y demostrando su gran potencial como futura leyenda.