¡Justin Tucker hace historia! El gol de campo más largo de la NFL desde diferentes ángulos

¡A lo profuuuuundo y no, no, no, díganle que no a ese ovoide! Justin Tucker ha entrado a la historia de la NFL con el gol de campo más largo de toda la historia y con el cual los Baltimore Ravens le arrebataron el triunfo a los Detroit Lions, que sufrieron una de las derrotas más frustrantes en temporada regular.

Tucker había practicado desde 60 yardas

No es una casualidad que Tucker haya logrado lo que hasta ahora parecía imposible, pues el pateador de los Ravens suele entrenar patadas de 60 yardas, y contra los Detroit Lions hizo efectivo un disparo de 66 yardas lleno de drama, pues el ovoide pegó en el poste inferior.

Desde el calentamiento Justin Tucker metía goles de campo de 60 yardas.

Hoy logro el del triunfo desde 66 yardas, para imponer un récord histórico.

Con ello, el originario de Houston, Texas, superó el récord de Ola Kimrin, en 2002, aunque la hazaña se convirtió en pretemporada cuando logró meter el balón desde 65 yardas con los Denver Broncos.

En temporada regular, el récord del gol de campo más largo en la NFL había ocurrido en 2013, cuando Matt Prater, también de los Broncos encontró la zona prometida desde 64 yardas.

El gol de campo más largo, desde diferentes ángulos

Detroit estaba por festejar su primer triunfo de la temporada tras frustrar la última ofensiva de los Ravens, que fueron a todo o nada con el intento de gol de campo de 66 yardas, sólo unos instantes después de que en el juego entre Jaguars y Cardinals Jamal Agnew tomara un intento de gol de campo de 68 yardas y devolviera el ovoide hasta la zona de anotación.

Sin embargo, Tucker conectó con más potencia cuando Ravens perdía 17-16. El ovoide pegó en el poste inferior, por lo que los aficionados de Detroit festejaron la aparente falla del pateador de los Ravems, sin embargo, el rebote fue hacia el interior, por lo que hizo efectivos los tres puntos, con los cuales Baltimore se impuso 17-19.