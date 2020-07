Cambios en la MLS: Nashville se retiró por coronavirus y así quedaron los grupos

El Nashville SC, equipo debutante en la temporada de futbol de Estados Unidos, se retiró del torneo ‘MLS Is Back‘, debido a los múltiples casos que reportó de coronavirus. La franquicia se unió al FC Dallas, que no participó por la misma razón.

El debut del Nashville SC ya se había retrasado por la misma situación. Su primer partido estaba programado para el miércoles 8 de julio, el día exacto en que se reanudó la MLS. No obstante, habían retrasado la participación por los casos de coronavirus que tenían.

UPDATES from the #MLSisBack Tournament:

– Nashville SC withdrawn from Tournament

– Updated format to feature six groups of four teams

Details: https://t.co/2AhgsPegzs pic.twitter.com/5t4d4WnIq7

— Major League Soccer (@MLS) July 9, 2020