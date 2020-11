Estos son los partidos que no te puedes perder de la Semana 11 de la NFL

La Semana 11 de la NFL está por iniciar y también comenzaremos con una buena regresiva para el final de una temporada 2020 más que atípica, sumamente afectada por la pandemia del coronavirus. Acá te dejamos el calendario tentativo de la siguiente campaña.

Un duelazo divisional en Seattle será el que abrirá la Semana 11 de la NFL. Los Seahawks frente a los Arizona Cardinals el jueves 19 de noviembre a las 19:20 horas y tú lo podrás ver en vivo por la pantalla de Fox Sports. Ese es sólo uno de los partidos imperdibles de la jornada.

Los equipos que descansan son los Buffalo Bills, los Chicago Bears, los New York Giants y los San Francisco 49ers. El resto disputarán una Semana 11 de la NFL más que intensa y acá te diremos cuáles son los partidos que no te puedes perder por nada.

Los partidos imperdibles de la Semana 11 de la NFL

New Orleans Saints vs Atlanta Falcons: Una tristeza será no ver a Drew Brees en el duelo divisional de la Semana 11 de la NFL entre los Saints y los Falcons pero no deja de ser un partidazo. Se jugará el domingo 22 de noviembre a las 12:00 y lo podrás ver en vivo por la pantalla de Fox Sports.

Baltimore Ravens vs Tennessee Titans: El equipo que eliminó a Baltimore de la postemporada anterior, una vez más frente a los Ravens. La Semana 11 de la NFL enfrentará a Ryan Tannehill y a Lamar Jackson. El partido se jugará el domingo 22 de noviembre a las 12:00 horas y lo podrás ver en vivo por Fox Sports.

Indianápolis Colts vs Green Bay Packers: Dos mariscales de campo que se han ganado un nombre en la NFL. Philip Rivers frente a Aaron Rodgers. El encuentro lo podrás disfrutar por la pantalla de Fox Sports y se jugará el domingo 22 de noviembre a las 15:25 horas.

Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs: ¿Cuál ha sido el único partido que han perdido los Chiefs en la temporada? Sí, ante los Raiders. Ahora se volverán a ver las caras en la Semana 11 de la NFL pero en Las Vegas. El encuentro será el domingo 22 de noviembre a las 19:20 horas y lo podrás ver en vivo por ESPN.