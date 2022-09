Todo amante del futbol sabe que cada día que pasa ¡es un día menos para Qatar 2022! Eso significa que los pronósticos sobre cuál será la selección campeona del mundo, cuál la revelación, la decepción o el famoso “caballo negro” están a tope y las apuestas andan con todo.

Mira que en Brasil hicieron un ejercicio así hace no mucho y la Selección Mexicana no terminó bien parada. Su pronóstico es que México irá “de paseo” a Qatar 2022. Igual no están tan errados porque hasta las leyendas del futbol nacional sienten que no estamos para cosas grandes (por ejemplo Claudio Suárez).

¿Quiénes son los candidatos para ser el “caballo negro” de Qatar 2022?

Pero en fin, acá en Sopitas Deportes quisimos ahorrarnos dar nuestro pronóstico personal como esos compas de Brasil. Consideramos que era mejor preguntarle a la audiencia sobre lo que esperan de la Copa del Mundo.

Le preguntamos a nuestros usuarios en Facebook e Instagram cuáles selecciones pintan para ser ese mencionado “caballo negro”, y a continuación te contamos los 5 equipos más mencionados.

Foto: Getty

La mayoría espera mucho de Dinamarca

En primer lugar de forma indiscutible quedó Dinamarca. La selección danesa ya fue el “caballo negro” de la Euro 2020 colándose hasta semifinales tras perder los dos primeros partidos de la fase de grupos y la audiencia de Sopitas.com cree que lo volverá a hacer en Qatar 2022.

Foto: Getty

Senegal, a darle ya una alegría a África

En segundo lugar quedó Senegal. El equipo comandado por Sadio Mané pinta para ser esa selección africana que por fin dé el salto en un Mundial. Ya fueron la revelación hace 20 años en Corea Japón 2002, pero fracasaron en Rusia 2018. La afición que nos sigue piensa que saldrán vivos del Grupo A y podrían dar la sorpresa en Octavos.

Foto: Getty

¡México, sal de aquí, esta no es tu familia!

El tercer lugar nos sorprendió bastante. Porque sí, a pesar de que hay mucho pesimismo en cuanto a lo que podría hacer la Selección Mexicana en Qatar 2022, la audiencia de Sopitas.com los ve como posibles caballos negros del Mundial (…Dios quiera)

Foto: MexSport

¿El Mundial de Cristiano Ronaldo?

Con todo y que CR7 no consiguió equipo de Champions y viene a la baja (muuuy a la baja), la afición considera que Portugal también puede dar ese campanazo en Qatar 2022 y por eso se quedó con el cuarto lugar.

En caso de quedar primeros en el Grupo H podrían evitar a Brasil en Octavos. Ya en Cuartos en una de esas dan la sorpresa y emulan lo hecho en 2006 cuando alcanzaron las semifinales, ¿no?

Foto: Getty

Uruguay podría quitarle el título de ‘caballo negro’ a Portugal

Pero ojo, porque nuestros usuarios también ponen a Uruguay entre los 5 candidatos a “Caballo Negro”. Justo esa batalla por el primer lugar del Grupo H podría definir si charrúas o lusitanos llegan lejos en Qatar 2022.

Foto: Getty

Listo, esas son las selecciones que nuestra audiencia ve como posibles caballos negros en el Mundial. Otros equipos como Bélgica, Inglaterra, Serbia, Gales, Estados Unidos, Canadá, Ecuador y hasta Corea del Sur también tuvieron algunas menciones, pero los 5 primeros se llevaron la mayoría de votos.

Ahhh pero que no se diga que “yo ni voté”… aún puedes ir a todas nuestras redes sociales (acá los links de Facebook e Instagram) para echarnos a tus candidatos.