Puro mal augurio desata la Selección Méxicana a 100 días de Qatar 2022. Un histórico de México no tiene muchas esperanzas para el Mundial y así lo dejó claro en el pronóstico que dio sobre cómo nos irá a fin de año. Hablamos de nada menos que “El Emperador” Claudio Suárez.

Foto: MexSport

El legenadario defensa de la Selección Nacional se echó una plática con el periodista Rubén Guerrero, y ahí le comentó que no le tiene fe al equipo dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino.

El mal pronóstico de Claudio Suárez para México en Qatar 2022

En pocas palabras y para no hacerla tan larga, para Claudio Suárez México no está para llegar al quinto partido en Qatar 2022. Qué decimos al quinto partido, no cree que sean capaces de avanzar ni siquiera al cuarto juego del Mundial.

Foto: MexSport

Suena difícil de imaginar porque sabemos que México es un invitado habitual en Octavos de Final, pero para Claudio Suárez, esa inercia se podría romper en Qatar 2022. México, así como está jugando, no pasará la fase de grupos.

“El Tri no está para avanzar de la fase de grupos con el nivel exhibido recientemente en Eliminatorias, partidos amistosos y la Nations League de Concacaf”, dijo.

Foto: Getty

Para el Emperador, el partido clave de la fase de grupos será el primero. Claudio Suárez considera que Polonia será el rival a vencer si México quiere estar en la siguiente ronda.

“Con Polonia es el partido clave, yo lo veo como el más parejo del grupo para la Selección Mexicana“.

También le tiró al ‘Tata’ Martino por lo raro de sus convocatorias (y por la ausencia de ‘Chicharito’)

Ahhhhh pero claro está, no podía quedarse sin opinar acerca de las convocatorias de Gerardo Martino. Empezando con ‘Chicharito’ (que hasta la FIFA piensa que sí va a ir a Qatar 2022), pues dice que puede tratarse de algo personal eso de no llamarlo al Tri.

Foto: Getty

“El funcionamiento de la Selección Mexicana ha sido criticado y me incluyo en esas críticas. Hay llamados del Tata Martino de jugadores que ni siquiera son titulares en sus equipos. Yo sí llamaría al Chicharito, lo ha hecho bien en la MLS y es el máximo goleador de la Selección; esto parece ya entonces que es personal“.

Duras palabras de alguien más que calificado para decirlas, ¿no?