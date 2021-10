Nacho Beristáin critica las peleas del ‘Canelo’: “¿Para qué pierdo el tiempo?”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez gana prestigio y también fans por todo el mundo, ya sea por sus demoledores triunfos en los últimos tres años, y porque se ha involucrado en acciones de caridad, sin embargo no termina de convencer a algunos críticos y detractores, entre ellos Nacho Beristáin, quien es uno de los entrenadores más respetados en México.

Beristáin fue entrenador, entre otros, de Juan Manuel Márquez, a quien preparó para noquear a Manny Pacquiao en diciembre de 2012 y aunque reconoce que el tapatío ha mejorado en muchos aspectos técnicos, aún se niega a ver las pelas del ‘Canelo’. “A veces me quedo viendo el futbol”.

¿Por qué Beristáin no ve las peleas del ‘Canelo’?

El entrenador que forma parte del Salón de la Fama del Boxeo, considera que no tiene mucho sentido ver las peleas de Álvarez, pues éstas siempre terminan con victoria del mexicano.

“Vi un par de peleas y nada más; luego no quise volver a ver ninguna, y no he visto ninguna. La verdad es que sí ha mejorado, porque tiene muchas peleas de campeonato. Y quiero pensar que tiene un buen entrenador, ese hombre con las facultades que tiene, de que ha mejorado ha mejorado”, manifestó para el sitio izquierdazo.com.

“A mí me gusta mucho, sobre todo el futbol español y el inglés, por la técnica que manejan verlo es ideal. Entonces, ¿para qué pierdo el tiempo en ver una pelea que de antemano sabes qué es lo que va a pasar?”, agregó.

Caleb Plant no tiene opciones contra el mexicano

Álvarez volverá al ring el próximo 6 de noviembre para enfrentar al estadounidense Caleb Plant, a quien ya le dio una probadita el día de la presentación del combate, y Beristáin considera que el norteamericano no cuenta con las herramientas para hacerle frente al mexicano.

“No tiene las facultades como para hacerle cosquillas al ‘Canelo’. El otro que peleó con él (Billy Joe Saunders) realmente no valió la pena, ni todo el show que estuvieron haciendo”, indicó Beristáin, quien tal vez sí le eche un ojo a la palea del ‘Canelo’, pues los juegos para aquella noche en la Liga MX serán Tigres vs Juárez y Xolos vs Pachuca.