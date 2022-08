Ancelotti confirma la salida de Casemiro del Real Madrid: "No hay manera de volver atrás"

Las últimas horas en el entorno del Real Madrid se llenaron de rumores y claridad al mismo tiempo. Si todo sale bien, Casemiro saldrá del equipo para reforzar al Manchester United y a pesar de que los clubes no lo han confirmado, Carlo Ancelotti sí lo hizo.

El director técnico del Real Madrid explicó la situación en conferencia de prensa. Además de revelar los motivos del futbolista, Ancelotti explicó que entiende a la perfección las ganas de un cambio de aires y enfrentar un nuevo reto.

“Esto son temas personales. Casemiro ha entendido muy bien lo que es el Real Madrid. A mí me pasó algo parecido cuando era entrenador del Milan: estás muy bien, pero llega el momento en el que quieres probar algo nuevo. Y me encontraba muy bien en un club que era como una familia. Es algo personal y yo lo entiendo perfectamente“, declaró el estratega.

Getty Images

La realidad es que esta es una fuerte baja para el equipo merengue; sin embargo, Ancelotti confesó que no intentó que Casemiro cambiara de opinión cuando hablaron sobre el tema. Eso sí, lo más probable es que el mediocampista brasileño ya no viaje para enfrentar al Celta de Vigo.

“No he intentado convencerle. He hablado mucho con él, soy muy confidente con él, nos ha ayudado mucho. Escuchando su voluntad y deseo, no hay manera de volver atrás. Hay que tenerlo en cuenta. No sé lo que va a pasar en las próximas horas, si se queda o no se queda. Si no se queda, mi agradecimiento es grande porque lo ha hecho y lo está haciendo muy bien“.

Getty Images

¿Qué se dice en el vestidor del Real Madrid sobre la salida de Casemiro?

Tres Ligas, tres Supercopas de España y una Copa del Rey, así como cinco Champions League, tres Supercopas de Europa y tres mundiales de clubes forman parte del palmarés de Casemiro con el Real Madrid.

Sin duda, un legado difícil de olvidar y superar; no obstante, en el vestidor merengue hay apoyo y respeto para el brasileño. Ancelotti resaltó el cariño que sienten todos en el club por el jugador, pero tampoco ocultó su tristeza por la baja.

“Los jugadores lo entienden. Todo el Real Madrid le tiene mucho respeto. Cuando Casemiro pide probar un nuevo desafío, tenemos que entenderle, tenemos que aceptarlo con el máximo respeto y cariño. A nivel personal, cuando estás tanto tiempo con una persona tan amable y profesional no estás contento, pero prevalece el respeto“, sentenció el DT.

Getty Images