La afición de Cruz Azul ya no tendrá que hacer corajes con el uruguayo Martín Cauteruccio, quien se fue de la Liga MX después de dos torneos completitos sin marcar goles. El último que hizo fue el 23 de noviembre de 2018, en el triunfo cementero 2-0 sobre Morelia.

Así llegó el atacante a Estudiantes La Plata, del futbol argentino, donde compartirá la cancha con el exdefensa del Barcelona, Javier Macherano. Ambos entrenaron por primera vez con el plantel rojiblanco.

“Cautegol” aseguró que tenía muchas ganas de volver al futbol argentino, después de pasar tres años en el futbol mexicano con La Máquina. Antes había jugado para San Lorenzo y aseguró que el hecho de pasar tanto tiempo en la banca celeste en el último año, le ha dado una perspectiva diferente.

💬 Martin Cauteruccio: “Trato de ser versátil y hacer lo que me pida el técnico, estancarme en una posición no sería válido. Me encuentro a disposición y con muchas ganas. Tenía muchos deseos de volver al fútbol argentino” pic.twitter.com/mMtbOlYE1l

— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) January 2, 2020