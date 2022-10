Checo Pérez narró la batalla con Leclerc en el Gran Premio de Singapur: "Lo di todo"

La polémica y la incertidumbre estuvieron presentes por la investigación de la FIA, Checo Pérez está feliz. El piloto mexicano se llevó su segunda victoria de la temporada en Fórmula 1 y dio cátedra en el Gran Premio de Singapur al superar a Charles Leclerc.

El monegasco presionó intensamente al tapatío, incluso con el DRS habilitado; sin embargo, Checo resistió hasta alejarse más de siete segundos. La penalización de la que se habló por la distancia con el safety car, suponía cinco o 10 segundos menos… la resolución solo implicó 5.

Pero antes de preocuparse por declarar ante los comisarios, Checo Pérez presumió su triunfo como una de sus mejores actuaciones desde que llegó a Fórmula 1. Además, reconoció que el esfuerzo físico fue tremendo, lo cual sintió al bajar de su RB18.

Reuters

“Fue mi mejor desempeño, pude controlar la carrera aunque fue muy difícil. El último relanzamiento fue muy intenso. No lo sentí tanto en el auto, pero sí cuando bajé. Empujé y lo di todo por la victoria“, explicó en la entrevista post carrera.

Concretamente sobre la posible sanción, Checo Pérez aseguró no saber a qué se refiere la gente de la FIA. Lo único que supo durante la carrera fue que tenía que dejar atrás a Leclerc y superó cualquier expectativa.

“No tengo idea de que está pasando, solo me dijeron que estoy bajo investigación, que incrementara la ventaja y lo hice“.

Reuters

La emoción de Red Bull por la victoria de Checo en Singapur

Las palabras de Checo Pérez, escuchar el Himno Nacional de México, ver la bandera… todo nos pone la piel chinita. “This is the mexican way“, dijo el piloto todavía en el auto y a través de la radio.

E insistimos, con todo y que hacía falta la resolución de los comisarios, esta fue una exhibición impresionante de Checo para confirmar que tiene nivel de sobra para la Fórmula 1 y para Red Bull. La mejor parte es que la victoria se disfrutará mucho.

?? ¡FESTEJA TODO MÉXICOOOOOOO!



¡CHECO PÉREZ LO VOLVIÓ A HACER! ?



DE GUADALAJARA PARA EL MUNDO ?#F1xFOX #SingaporeGP pic.twitter.com/MGWAr7ZmpK — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 2, 2022