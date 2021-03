Así fue el desprendimiento de la tapa del motor de Checo Pérez con Red Bull en Baréin

Checo Pérez ya puso a prueba el RB16B de Red Bull durante el segundo día de los test de Baréin. Fue la primera vez en la que el mexicano exigió y fue exigido por el auto durante dos sesiones, en las cuales dio más de 150 vueltas al circuito de Sakhir.

Sin embargo, el tapatío sufrió un inconveniente durante la segunda sesión, ya que al momento de intentar un rebase a Nicholas Latifi se desprendió la tapa del motor, lo cual alertó tanto al mexicano como al equipo austriaco, ya que la unidad de potencia quedó al descubierto.

El director de ingeniería de carrera de Red Bull, Guillaume Roquelin, aclaró que el desprendimiento de la tapa no representa un problema mayor para la escudería, sino que otorga información de cara al inicio de la temporada. “Son el tipo de cosas que queremos encontrar en las pruebas”, explicó.

¿Cómo le fue a Checo Pérez?

El mexicano fue el tercer piloto más rápido de la primera sesión con 1:32.478 como el registro de su vuelta más rápida después de 39 giros.

En la segunda sesión, en la que participaron más pilotos y en la cual sufrió el problema de la tapa, bajó hasta el octavo sitio después de 117 vueltas, en las que su mejor tiempo fue de 1.31.682, es decir, casi un segundo más rápido respecto a la primera sesión.

Checo fue superado por Lance Stroll, su excompañero en Aston Martin (ouch, eso duele), pero dejó atrás a Sebastian Vettel, quien lo sustituye; el alemán finalizó en el último sitio.

Pérez volverá a subir al RB16B para la primera sesión del tercer y último día de test y para la segunda sesión subirá Max Verstappen.

“A pesar de que las condiciones son muy complicadas, trabajamos mucho y hay mucho desarrollo por venir. Es genial trabajar con el equipo y me estoy acostumbrando cada vez más. Ya puedo sentir el potencial. Mañana (domingo) tengo toda la mañana para seguir rondando”, indicó el mexicano.

Los más rápidos del segundo día de test

La primera sesión arrojó a Daniel Ricciardo como el volante más rápido, con McLaren, seguido por Fernando Alonso y Checo Pérez. Para la segunda sesión, Valtteri Bottas fue el más rápido sobre el asfalto, seguido de Pierre Gasly y Lance Stroll.

Lewis Hamilton no ha lucido, sin embargo, esto no quiere decir que no sea competitivo para el inicio de la temporada y podría dar señales de su potencial en el tercer y último día de prácticas.