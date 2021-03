En imágenes: Checo Pérez se presentó con Red Bull en las pruebas de Baréin

¡Comenzó el sueño! Luego de largos meses de espera, pudimos ver la presentación de Checo Pérez con Red Bull en las pruebas de Baréin. Este no es un debut oficial, sino una probadita de lo que veremos en la temporada.

La actividad de Formula 1 calienta motores con los entrenamientos. Sin embargo, el Gran Premio de Baréin se llevará a cabo el domingo 28 de marzo y ahí arrancará la competencia.

El primer acercamiento de Checo con el RB16B de su nueva escudería se dio hace algunas semanas, pero sólo se trató de unas grabaciones. Por ello, lo ocurrido este sábado es la primera probadita de lo que veremos durante el año.

La sesión matutina del mexicano lo ubicó en tercer lugar y realizó 39 vueltas. La mejor de estas quedó en 1:32.478, sólo a .263 de Daniel Ricciardo, quien registró el mejor tiempo en la apertura del segundo día de prácticas.

Con 31 años de edad, Sergio Pérez está por cumplir 10 años en la Formula 1, en medio de temporadas atípicas y la pandemia de COVID-19. Sin embargo, Checo ya se vacunó contra esta enfermedad y podrá correr más seguro.

Así se vivieron las pruebas de Checo Pérez

Minutos antes de entrar a la pista, Checo Pérez ajustó todos los detalles junto a su nuevo equipo para iniciar sus pruebas en Baréin. De paso, Red Bull destacó lo bien que le sientan sus colores al mexicano.

Testing, Testing 🎙 Looking good behind the wheel of the RB16B, @SChecoPerez 😍🔥 pic.twitter.com/8WFGrcrU71 — Red Bull Racing (@redbullracing) March 13, 2021

Las imágenes en las pistas de Baréin

Desde Red Bull Racing, hasta la Formula 1, le dieron la bienvenida a Checo Pérez. Conforme avanzaron el tiempo y las vueltas, el jalisciense se asentó en el RB16B y ganó terreno en una de las primeras clasificaciones con su nueva escudería.

Sound on 🔊🔥 @SChecoPerez settling in and laying down the rubber in Bahrain 💨🇧🇭 pic.twitter.com/pZpi8sy9jQ — Red Bull Racing (@redbullracing) March 13, 2021