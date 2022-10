¿Por qué Checo Pérez y Max Verstappen son la mejor dupla de la Fórmula 1 en 2022?

Max Verstappen se coronó por segunda ocasión en Fórmula 1 y por segundo año se repiten algunas imágenes del neerlandés abrazando a Checo Pérez, quien le ha cambiado la cara a Red Bull, una escudería que peleaba contra Mercedes, pero que se mantenía siempre al margen, ya que Max Verstappen no contaba con un escudero de alta talla.

Red Bull no se equivocó al contratar a Checo Pérez, pese a que en Europa se haya dicho lo contrario en algunas ocasiones. El mexicano no sólo ha aportado su experiencia al equipo austriaco, sino que ha hecho armonía con Max Verstappen, de modo que el equipo de las bebidas energéticas puede decir que cuenta con la mejor dupla de toda la parrilla… y de lejos.

Getty Images

Aquí enumeramos algunos puntos por los cuales Checo y Verstappen poseen este título, que no ha hecho más que darle un valor más alto a cada piloto, pues no es el mismo Verstappen desde la llegada de Checo, y el mexicano no es el mismo desde que llegó a Red Bull.

Dupla ganadora

Desde 2021 había mucha armonía entre Checo y Verstappen. El neerlandés impulsaba al mexicano a buscar podios, especialmente después del Gran Premio de Mónaco de ese mismo año, pero en 2022 no sólo se impulsan, sino que han compartido podios.

A lo largo de la temporada, Checo y Max Verstappen han compartido el podio en seis de las 18 carreras disputadas hasta ahora, y en cinco ocasiones hicieron el 1-2. Además, en cada podio siempre hubo al menos un piloto de Red Bull, salvo en el Gran Premio de Bahréin.

Carlos Sainz y Charles Leclerc han compartido cuatro podios, pero sólo en Bahréin lograron el 1-2, y en cinco ocasiones no hubo presencia de pilotos de Ferrari, por lo cual la dupla Pérez-Verstappen ha dado una paliza en el campeonato de constructores.

Getty Images

A Checo se le respeta

Si bien en Europa le tiraron feo a Checo y se aseguró que Alex Albon pudo haber hecho un mejor trabajo que el mexicano como compañero de Max Verstappen, al mexicano se le tiene respeto en la pista.

Tanto en 2019 y en 2020, Lewis Hamilton mandó fuera de la pista al novato Albon en el cierre del Gran Premio de Brasil y Austria, respectivamente, y lo privó de puntos valiosos.

El británico, sin embargo, tiene antecedentes de batallas épicas con Checo Pérez, a quien ha tenido codo a codo, sin que el piloto de Mercedes intente quitarse al mexicano con maniobras sucias.

Experiencia y virtuosismo en el mismo equipo

Max Verstappen está llamado a ser uno de los mejores pilotos de la historia. Puede ser que no le alcance para empatar los siete títulos de Michael Schumacher y Lewis Hamilton (o tal vez sí), pero el neerlandés cuenta con estilo único. Con 25 años es un piloto agresivo y a la vez virtuoso, tanto para pelear ante su adversario como para domar su auto y exprimirlo como ningún otro piloto.

Conforme pasa el tiempo se convierte en un piloto más inteligente, de modo que lo escuchamos gritar cada vez menos por la radio.

Checo tiene toda la experiencia del mundo, por lo cual Chris Horner asegura que el mexicano es un “viejo zorro astuto”, y gracias a ello pudo adaptarse mejor al RB18 al inicio de la temporada. El mexicano fue la guía en el primer cuarto de la temporada para que Verstappen también comenzara a exprimir el rendimiento del cohete construido por Adrian Newey.

Getty Images

Verstappen ha adoptado parte de la experiencia de Checo, mientras que el mexicano ha hecho lo propio al tomar parte de esa obsesión de Verstappen por ganar carreras.

Armonía dentro y fuera de la pista

Checo y Verstappen han reflejado química en las dinámicas de Red Bull, en la cual ambos pilotos terminan doblándose de risa. Incluso se imitan uno al otro, pero en la pista también se mantiene ese equilibrio, si bien el mexicano se molestó en el GP de España, cuando recibió la orden de dejar pasar a Verstappen.

Cundo Checo ganó el Gran Premio de Singapur, Verstappen se mantuvo en el circuito durante las casi dos horas que tardó el control de carrera para confirmar la victoria del mexicano y el neerlandés fue parte de los festejos del mexicano, como el propio Checo, varias veces, ha formado parte de esos grupos cuando Max gana.

Getty Images

Checo Pérez y Max Verstappen ya doblegaron a la dupla formada por Lewis Hamilton y Valtteri Bottas (aunque mantuvieron el título de constructores en 2021) que tantos títulos le dio a Mercedes, y ahora a la dupla de Ferrari.

Red Bull encontró oro cuando Racing Point cortó a Checo en 2020 y decidió sumarlo a su equipo ¿qué pasará por la mente de Lawrence Stroll cada vez que ve a su expiloto en el podio de manera constante?