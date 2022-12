Checo Pérez consumó su mejor año en la Fórmula 1 durante 2022, pero tuvo altas y bajas durante la temporada. Así que más allá de hacer un balance, recordamos los buenos momentos y los no tan chidos que vivió nuestro Chequito para seguir dejando huella en esta categoría.

Primera pole position para Checo Pérez en F1

Antes de comenzar este año, había algo que le hacía falta a Checo Pérez y no solo con Red Bull, sino en su carrera. El piloto mexicano no había conseguido una pole position en Fórmula 1 hasta el 19 de marzo de 2022, día en el que sorprendió a todos en el circuito de Jeddah.

Checo registró una vuelta espectacular de 1:28.200 que dejó atrás a Leclerc con 1:28.225 y a Sainz con 1:28.402.

Primer podio en Australia

La mala noticia en Arabia fue que la pole no fue suficiente para que Checo Pérez consiguiera su primer podio del año, aunque este llegó en Australia. Con todos en México más desvelados que otra cosa el tapatío terminó segundo, compartiendo podio con Leclerc y Russell.

Getty Images

Reclamos en España

En Barcelona vimos a Checo Pérez nuevamente en el podio; sin embargo, Red Bull le pidió que cediera la primera posición (y la victoria) a Max Verstappen. Esto no le gustó ni tantito, así que lo reclamó a través de la radio.

“Si no se hubiera quejado, no sería un verdadero piloto. Es perfectamente entendible que no responda a la orden diciendo: ‘Sí, que me rebasen sin problemas’ y que hasta le salude desde el coche dando el paso. Es normal“, reconoció Helmut Marko al terminar la carrera.

La victoria en el Gran Premio de Mónaco

Ya con tres podios en lo que iba del año, el Gran Premio de Mónaco representó uno de los puntos más altos para Checo. Se trata de una de las pistas más icónicas en Fórmula 1 y el automovilismo, por lo que conquistarla es incluso de los momentos más importantes en toda la carrera de Pérez.

Eso sí, esta carrera causó estragos en Red Bull hasta finales de temporada. Pero antes de eso, el festejo en la alberca de la escudería fue espectacular.

Getty Images

Checo contra Leclerc y Hamilton en Silverstone

A pesar de que Checo Pérez se llevó el apodo de ‘Ministro de Defensa’ a finales de 2021, en esta temporada lo reafirmó e incluso mostró cómo puede atacar. El cierre del Gran Premio de Gran Bretaña fue electrizante, con un triple duelo que finalmente ganó el mexicano para subir al podio en segunda posición.

Singapur, segunda victoria del año para Checo

No es ningún secreto que a Checo Pérez se le dan bastante bien los circuitos callejeros y en 2022 ganó dos carreras en ellos. La segunda fue en Singapur con una de sus mejores exhibiciones en Fórmula 1, pues iba a recibir una penalización y dejó atrás a Leclerc por más de 7 segundos para mantener el triunfo.

Getty Images

La icónica respuesta a la prensa británica

Dicen por ahí que nunca le podrás dar gusto a todos, pero hubo un sector de la prensa, específicamente un medio británico que se enganchó con el mexicano. Que si Alex Albon es mejor que él, que si su nivel iba en picada, un montón de cosas que hicieron explotar a Checo.

Así que después de ganar en Singapur, el mismo Pérez se encargó de decirles que Red Bull no lo eligió por su nacionalidad y que ese mismo factor no lo convertía en un error.

Gran Premio de México

Volver a casa siempre es bueno y Checo Pérez aprovecha cada visita a México. Ahora también corrió en su natal Guadalajara y repitió el resultado conseguido la temporada pasada al terminar en tercer lugar.

Getty Images

La discusión con Verstappen en Brasil

¿Se acuerdan de que mencionamos estragos? A pesar de que no se comprobó, sí se rumoró que Max Verstappen no quiso devolverle una posición a Checo en Interlagos porque supuestamente, Pérez chocó a propósito en la clasificación de Mónaco.

“Estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, sobre todo por todo lo que he hecho por él. No entiendo sus razones. Creo que si tiene dos campeonatos, es gracias a mí“, declaró Checo al terminar la carrera.

"SI TIENE DOS CAMPEONATOS ES GRACIAS A MÍ" ?



Checo Pérez se dijo muy sorprendido tras al actitud de Max Verstappen tras no ayudarlo a conseguir puntos en el GP de Brasil.



"No sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él"#F1xFOX pic.twitter.com/IP7MIWDxzj — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 13, 2022

Abu Dhabi y el final de 2022

El cierre de 2022 en Abu Dhabi no fue el que Checo Pérez y Red Bull esperaban en el campeonato de pilotos; si bien es cierto que se llevaron ambos títulos, Leclerc se quedó con el segundo lugar en la clasificación durante la última carrera. Aún así, vimos la mejor temporada del tapatío en F1.

Getty Images