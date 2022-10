"¡Vamos! Fue sensacional": Los elogios de Chris Horner a Checo Pérez por el triunfo en Singapur

En Red Bull, las cosas siguen muy bien durante la presente temporada de Fórmula 1 y eso tiene contento a Christian Horner. Max Verstappen tiene el campeonato de pilotos casi en la bolsa y el de constructores también podría llegar pronto, de la mano de los esfuerzos de Checo Pérez.

El Gran Premio de Singapur representó una de las mejores actuaciones en la carrera de Checo y el jefe del equipo lo reconoció. Su mensaje al consumarse el triunfo es emocionante y pone la piel chinita a cualquiera, pues incluso soltó algunos detalles en español.

“¡Vamos, Checo! Increíble, qué carrera, qué increíble manera de conducir. Bien hecho, amigo. Esta es tu mejor carrera, fue sensacional“, dijo el jefe de la escudería.

Pero eso no fue todo. Al terminar la ceremonia de premiación y de haber felicitado frente a frente a Checo, Christian Horner se deshizo en elogios. Asimismo, enfatizó en el talento que presume el tapatío cuando se trata de circuitos callejeros.

“Lo de Checo fue realmente extraordinario. Cuando ve un circuito urbano siempre da lo mejor de sí, como pasó en Mónaco. Corrió en su mejor nivel, con un gran comienzo y luego manejó los constantes ataques de Charles Leclerc. Cuando tuvo la oportunidad en el final, incrementó su ventaja“, declaró Horner a Sky Sports.

Reuters

La investigación contra Checo, sin sentido para Christian Horner

Más allá de lo que significan los puntos y el triunfo de Checo Pérez, Christian Horner expresó su punto de vista sobre la investigación de la FIA. El expiloto indicó que tema con el safety car no es algo nuevo y que si ha ocurrido antes, no tendría que analizarse ahora.

“Realmente no entiendo cómo investigan algo que ha sucedido tantas veces, no tiene sentido. Por suerte, hablará con los comisarios para aclarar todo“, sentenció Horner. La buena noticia es que la resolución fue solo una sanción de 5 segundos y la victoria no cambia.

Getty Images