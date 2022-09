¡Adiós al automovilismo! Checo Pérez revela qué le gustaría hacer al retirarse de la Fórmula 1

Lo sabemos, falta mucho para que Checo Pérez siquiera piense en dejar el automovilismo. Sin embargo, tiene claro lo que hará (o mejor dicho, lo que no hará) cuando deje de ser piloto de la Fórmula 1.

En entrevista para Fox Sports, Checo Pérez respondió varias preguntas sobre su desempeño este 2022, Max Verstappen, el posible Gran Premio de Cancún y sobre si tiene en mente ser asesor de alguna escudería cuando su carrera como piloto llegue a su fin.

Y es que como bien sabemos, la gran mayoría de los asesores que trabajan en la estrategia de las escuderías fueron pilotos en años anteriores. Por eso se puso sobre la mesa la pregunta de si él también planea ser asesor de alguna escudería y de cuál sería.

Pero Checo Pérez lo tiene claro porque su respuesta así lo fue. El mexicano descartó esa idea porque si bien el automovilismo es su vida, expresó que le gustaría explorar otros mundos.

“No, no me gustaría (ser asesor). Al retirarme lo más fácil sería seguir en este mundo. Pero tengo muchas ganas de hacer otras cosas, de conocer otros mundos. Me apasiona mucho el mundo empresarial y quiero aprender cosas diferentes. Al final mi pasión son los coches, y eventualmente estaré involucrado de alguna forma, pero sí quiero explorar otros mundos acabando mi carrera en la Fórmula 1“.