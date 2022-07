Con eso de que en el futbol las Selecciones Nacionales no dan una, otros deportes han salido al quite para poner el nombre de México muy en alto. El automovilismo es uno de ellos y quizá el principal. Checo Pérez no deja de darnos alegrías casi cada fin de semana en la Fórmula 1.

Es por eso que resultaría una gran noticia que además del Gran Premio que se celebra en la Ciudad de México, nuestro país albergara un segundo Grand Prix en la temporada.

Foto: Cuartoscuro

El proyecto para que haya un Gran Premio de Fórmula 1 en Cancún

Esta posibilidad podría ser real en caso de que todo lo que se anda diciendo del Gran Premio de Cancún llegue a suceder. Se trata de un proyecto encabezado por el papá de Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, y el cual está previsto para materializarse en un futuro no tan lejano.

Él mismo dio una entrevista a Universal Deportes para adelantar algunos detalles de lo que sería el otro Gran Premio de México en la Fórmula 1. Según indicó, si todo marcha conforme a lo planeado, podríamos tener listo el GP de Cancún en 2025.

Foto: Cuartoscuro

La idea sería firmar un contrato con la Fórmula 1 por cinco años, es decir, tener un Gran Premio en Cancún desde el 2025 y por lo menos hasta el 2030. Por ahora, el empresario y Diputado Federal se encuentra en la etapa de buscar el financiamiento suficiente para construir el escenario, así como arreglar todo lo relacionado con la protección del medio ambiente.

“La primera etapa es asegurar el 2025, la inversión está en alrededor de los 400 a los 600 millones de dólares para construir todo el escenario. Hay empresarios interesados, tanto propietarios de la tierra como inversionistas, estamos haciendo un fondo económico a nivel internacional”. Declaró al mencionado medio

Foto: Cuartoscuro

El resto de los detalles es mejor no hacerlos públicos… por ahora

El padre de Checo Pérez asegura que ya se tiene seleccionada el área donde se construiría la pista para el Gran Premio de Cancún, además de que ya se reunió con Stefano Domenicali, actual presidente de la Fórmula 1.

“Estamos respetando el primer proyecto, había un problema porque una de las rectas podría tocar uno de los manglares, ahora están haciendo la reubicación para no tener ningún problema. Tengo todo bajo control. Si empiezo a dar nombres (de los inversionistas) se empiezan a hacer series de comentarios. Soy muy reservado, ya estuve con el presidente de la F1 y vamos a seguir caminando de esta manera”.

Foto: Cuartoscuro

Pérez Garibay le habría prometido al presidente de la Fórmula 1, literalmente, que el Gran Premio de Cancún será “el mejor del mundo y de la historia”. Pero siendo sinceros, aunque existe, por ahora es una posibilidad muy lejana. Ya veremos si se materializa o no el proyecto.