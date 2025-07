Lo que necesitas saber: Chivas sancionó a ‘Chicharito’ de manera interna y la FMF le impuso una multa

‘Chicharito’ causó un enorme revuelo por los videos que publicó soltando lo que en su mente parecían factos, pero que no eran más que juicios que promueven comportamientos machistas. Hay que reconocerle que al menos, después de ver hasta dónde llegó el asunto, se echó para atrás.

Javier Hernández ya se disculpó, asegurando que va a aprovechar esta situación como una oportunidad para ser entender ciertos pensamientos que tiene cuatrapeados y mejorar.

La disculpa de ‘Chicharito’ por videos misóginos

“Agradezco de corazón a los que me han apoyado, a quienes con respeto, me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona”. Con esas palabras comienza la disculpa de ‘Chicharito’. “Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras hayan causado. Nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir”.

Como decíamos antes, ‘Chicharito’ ve esta situación como una oportunidad para hacer mejor las cosas, prometiendo que aprenderá a expresarse con mayor responsabilidad en temas delicados.

“Aprovecharé esta oportunidad para entender, crecer y ser mejor una versión de mí mismo, desde la honestidad, el amor por mi familia, mis valores y el amor por todos ustedes. Gracias por su comprensión, exigencia, amor y compañía en este camino”.

Multa, sanción de Chivas y hasta regaño de la Presidenta se llevó ‘Chicharito’

Vale la pena recordar todo lo que tuvo que pasar para que ‘Chicharito’ se diera cuenta de cómo la había regado.

Todo comenzó con el descontento de varias jugadoras de Chivas Femenil, quienes mostraron en redes su repudio por los comentarios de Javier Hernández. Vino después un comunicado de Chivas, donde anunciaron una sanción interna, y minutos después la Femexfut confirmó que le impusieron una multa, con la promesa de medidas más fuertes si ‘Chicharito’ insistía en soltar comentarios misóginos.

Pero la cosa no quedó en lo deportivo, pues hasta la Presidenta Claudia Sheinbaum se manifestó en contra de sus palabras: “Tiene ideas machistas, le falta mucho por aprender”.

Organismos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) también se unieron al rechazo a sus videos y manifestaciones sexistas: “Erradiquemos mensajes, actitudes y prácticas estereotipadas o prejuiciosas que minimicen las luchas de las mujeres para el reconocimiento de sus derechos y perpetúen desigualdades de género“.

Lo mismo que la Secretaría de la Mujer: “Rechazamos la difusión de este tipo de discursos sexistas, machistas y misóginos, ya que las mujeres tienen el mismo derecho y capacidad de desarrollar su proyecto de vida fuera de los estereotipos de género, y celebra la reacción de la sociedad, que en su mayoría, cuestiona los mensajes del futbolista que intentan colocar a las mujeres al servicio de los hombres”.

