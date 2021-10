Yon De Luisa confirma que ‘Chicharito’ no es llamado a Selección Mexicana por “situaciones internas”

Los últimos meses fueron complicados para la Selección Mexicana en cuestión delanteros y contundencia, pero el nombre de Javier ‘Chicharito’ Hernández no apareció en las convocatorias. Gerardo Martino se inclinó por elementos como Henry Martin o Alan Pulido, y esperó con ansias el regreso de Raúl Jiménez.

Aunque la opinión de los aficionados se divide cuando se trata del ’14’ del LA Galaxy, la verdad es que su ausencia llama mucho la atención. Esto se debe a que si bien no vive su mejor momento deportivo, Hernández ha atravesado buenas rachas en la MLS, con todo y sus goles con definiciones poco comunes.

Durante los últimos meses se revelaron diferentes versiones sobre la situación. Algunas apuntan a que ‘Chicharito’ estuvo involucrado en el despido de una persona del staff de Selección Mexicana; otras indican que la negativa de Javier a participar en ciertas actividades molestó a la gente de la FMF.

Pero mientras son peras o manzanas, Yon de Luisa explicó un poco de la polémica que rodea al jugador y al ‘Tata’ Martino. A pesar de que el presidente de la Federación Mexicana de Futbol no profundizó en detalles, sí indicó que el tema pasa por situaciones dentro del ‘Tri’.

“Javier fue consideración del técnico, por eso se le llamó y por eso jugó. En ese periodo se dieron una serie de cosas internas que así se decidió mantenerlas, por lo cual el técnico ha decidido no convocarlo y en ese sentido lo hemos platicado repetidas ocasiones.

“Lo que decida el ‘Tata’ tiene todo el apoyo de Gerardo Torrado y los dos tienen todo mi apoyo. Ese es un buen ejemplo de lo que pasa adentro se resuelve de manera interna, pero hay que ver por el bien del grupo“, dijo a Telemundo.

‘Chicharito’ no está vetado de la Selección Mexicana

Independientemente de lo que ya sucedió con ‘Chicharito’ en la Selección Mexicana, Yon de Luisa abre las puertas a un posible regreso. Eso sí, el directivo dio a entender que el tema estuvo relacionado con un conflicto de intereses personales y colectivos.

“La parte que no estamos de acuerdo es cuando existen exigencias que son individuales y ponen los intereses personales por encima de los intereses del grupo. Todos los jugadores tienen esa oportunidad al fin del día es decisión del técnico y lo que he dicho muchas veces es que yo no tengo ninguna persona vetada“.