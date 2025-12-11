Lo que necesitas saber: En su segunda etapa con Chivas, Javier Hernández apenas consiguió marcar 3 goles.

Lo que era un rumor, se hizo realidad. Chivas confirmó la salida de Javier ‘Chicharito’ Hernández, la última gran figura que tenían se despide, ahora sí para siempre, del equipo de sus amores, en el que se formó, creció y el que lo catapultó al Manchester United.

Y aunque el ‘Chicharo’ llegó como la gran leyenda en febrero del 2024, no pudo hacer mucho en su segunda etapa con Chivas, apenas consiguió tres goles. Su último partido quedó marcado por aquel penal que falló ante Cruz Azul y que dejó fuera al equipo en los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Foto: Especial

Chivas se despide de Javier ‘Chicharito’ Hernández

Ahora sí, mis queridos ‘Chivahermanos’ llegó la hora de despedirse de Javier ‘Chicharito’ Hernández. Chivas confirmó su salida semanas después de quedar eliminados en los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Aunque la noticia no sorprende, desde varios meses atrás ya se hablaba de su salida del equipo. Digamos que, la directiva no tenía muchas razones para renovarlo; su desempeño deportivo no fue el mejor, tuvo algunos temas de indisciplinas y también algunas lesiones que lo dejaron fuera de actividad varias semanas.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que Javier Hernández Balcázar concluye su segunda etapa como jugador de las Chivas. El vínculo entre ‘Chicharito’ y el club de sus amores, el que lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompié, perdurará para siempre”. Se lee en el comunicado.

No vamos a negar que ‘Chicharito’ es una de las figuras más importantes en la historia de Chivas, pero su segunda etapa con el equipo no fue lo que se esperaba.

Además de sus 3 goles y aquel penal fallado, también recibió sanciones, multas y hasta un regaño de Claudia Sheinbaum por andar haciendo videos con comentarios machistas y misóginos ¿Se acuerdan?

Pero bueno, después de todo, ahí va una de las últimas figuras más importantes de Chivas y del futbol mexicano. Probablemente su salida no hará mucha diferencia en lo deportivo, pero tal vez dentro del vestidor sus compañeros si sentirán su ausencia.