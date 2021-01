Chorley, el equipo que festeja con canción de Adele, Chorley espera ingresos de hasta medio millón de libras

El modesto equipo regional de Lancanshire, Chorley, se ha convertido en la sensación de la FA Cup. El club de la sexta división eliminó al Derby County, de la Championship y festejó su victoria en el vestidor con la canción de Adele, “Someone Like You”, lo cual ha llamado la atención fuera del futbol inglés.

El equipo británico se ha dado a conocer fuera de Gran Bretaña precisamente por la curiosas historia y relación con la canción de Adele (aquí te la contamos) y sus triunfos, los cuales han llegado en el mejor de los momentos, en tiempos de pandemia.

Así festeja el Chorley FC con canciones de Adele tras eliminar al Derby County de la FA Cup, el equipo de quinta división da la sorpresa de este año. pic.twitter.com/U5yUy5ED1q — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) January 9, 2021

Éxitos en tiempos de pandemia

Tal vez en otro contexto, Chorley no habría accedido por primera vez a la cuarta ronda de la FA Cup. Su rival, Derby County, dirigido por Wayne Rooney, no contó con ninguno de sus jugadores titulares debido a contagios de coronavirus, por lo que están en aislamiento.

Rooney tampoco estuvo en el juego, y eso representó una decepción para Jamie Vermiglio, el técnico del equipo de la sexta división, quien además es profesor de primaria.

“Cuando nos enfrentamos al Derby, la conexión con Rooney era lo más importante para mí. Quería competir contra él y no fue así. No lo conozco personalmente, pero me llamó dos horas antes del partido para desearme suerte y se disculpó por no estar ahí”, dijo el timonel, según Four Four Two.

Esperan hasta 500 mil libras en la cuarta ronda

Al llegar a la tercera ronda de la FA Cup, el Chorley había logrado un ingreso de 250 mil libras, casi 340 mil dólares, como parte de los premios que reparte el torneo a los equipos que juegan la tercera ronda (82 mil), además de publicidad.

Tras avanzar a la cuarta ronda, el premio ronda las 90 mil libras, pero además, el club obtendría otros ingresos por patrocinios, ya que el equipo está por primera vez en el mapa del futbol británico.

“Chorley está en el mapa ahora y para nosotros es un impuso. Estamos en el centro de atención y es bueno estar ahí, recibiendo esa publicidad. El aspecto secundario es el financiero. Hemos ganado alrededor de 250 mil libras antes y Dios sabe lo que será ahora.

“Ciertamente serán 300 mil o 400 mil libras. Posiblemente podríamos llegar a las 500 mil libras y para un club como nosotros, no sólo significa que podemos ahorrar, sino que nos permite crecer”, indicó Jamie Vermiglio.

Ahora, el equipo de Lancanshire espera el sorteo, del cual se desprenderá su rival, al que enfrentará el 23 de enero, y probablemente sea un equipo de la Premier League como Arsenal, Liverpool, Eeverton o Wolverhampton.