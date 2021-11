¡Hay tiro! Chris Horner se lanza contra Toto Wolff: “No necesito besarle el trasero” 😳

El final de la temporada de la Fórmula 1 está mejor que cualquier novela y es que las cosas entre Mercedes y Red Bull están que sacan chistas dentro y fuera de la pista. Cada escudería trata de llevar agua a su molino para obtener la mínima ventaja y ganar el campeonato de pilotos y de constructores.

El Gran Premio de Brasil terminó con cualquier tipo de relación entre los jefes de las dos escuderías más poderosas y si bien Lewis Hamilton le dio la victoria a Mercedes, el equipo alemán trató de sacar mayor provecho al ejercer su derecho de revisión por la maniobra de Max Verstappen en la defensa ante Lewis Hamilton en la vuelta 48.

Los comisarios de Fórmula 1 llamaron a una comitiva de Mercedes para declarar sobre la acción entre Verstappen y Hamilton y aunque tardaron casi dos días en dar su veredicto, no se realizará investigación y por lo tanto no habrá penalización sobre el piloto de Red Bull, y una vez que se hizo público el veredicto, vino lo bueno.

Chris Horner dice que se acabó la relación con Toto Wolff

Chris Horner, jefe de a escudería Red Bull, y Toto Wolff, jefe de Mercedes, coincidieron en una conferencia de prensa de la cual salieron chispas, pues estos episodios con los comisarios, aunado al estrés, la presión y los millones en juego, terminaron de plano con la relación.

A Horner y Wolff los hemos visto saludándose amistosamente en Drive to Survive, pero esto no va más: “No hay relación, hay competencia. La relación y el respeto son dos cosas diferentes. Hay respeto por todo lo que ha hecho Mercedes, todo lo que ha hecho Lewis Hamilton, pero no necesito ir a cenar con Toto, no necesito besarle el trasero ni nada de eso”, manifestó Horner.

“Hay algunos otros directores de equipo que podrían, pero, desde mi perspectiva, es una competencia y el deporte es el gran ganador de esto, y solo espero que tengamos una pelea dura y justa hasta el final de la temporada”, agregó.

La diferencia entre Max Verstappen y Lewis Hamilton es de sólo 14 puntos, mientras que en la clasificación de constructores la distancia es de 11 unidades a favor de Mercedes, que le dio un motor nuevo a Hamilton y el británico vuela sobre la pista.

Wolff: Esto ya es artes marciales mixtas

Al final del Gran Premio de Brasil, Toto Wolff celebró a la cámara de manera intencional mientras decía eufórico: “En tu cara”, un mensaje que pudo dirigirse a Red Bull.

“Es el Campeonato Mundial de la categoría más alta en el automovilismo y lo que comenzó como boxeo olímpico pasó al boxeo profesional y ahora es artes marciales mixtas. Estamos en el cuadrilátero, tratando de hacer el mejor trabajo posible, sin codos porque las reglas lo dicen, y los guantes están fuera. No se puede esperar nada más”, mencionó.

El final de la temporada 2021 de Fórmula 1 no podía ser de otra manera después de los incidentes entre Verstappen y Hamilton, como la maniobra del británico que mandó al neerlandés en Silverstone o cuando el piloto de Red Bull terminó literalmente arriba del auto de Mercedes en Monza. Y viene lo mejor.