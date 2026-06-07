Lo que necesitas saber: Dinamarca pudo ser rival de México en el Mundial 2026 en lugar de Chequia

Christian Eriksen se desplomó en pleno partido cuatro años después de haber sufrido un paro cardiaco en la Eurocopa que se disputó en 2021. Esta vez sucedió en un juego amistoso entre la Selección de Dinamarca y la de Ucrania, el cual se dio por finalizado una vez que el futbolista fuera estabilizado.

El médico de la Selección de Dinamarca, Morten Boesen, quien también atendió a Eriksen en el incidente del 2021, dio un reporte después del partido e indicó que Christian se encuentra bien, concentre y estable, pero será sometido a estudios.

Momentos que hacen que el fut pase a segundo plano



Eriksen volvió a desvanecerse durante un partido con Dinamarca, provocando la suspensión inmediata del encuentro ante Ucrania



(La Federación Danesa confirma que el futbolista está consciente, estable y bajo observación… pic.twitter.com/T1RePVlKgo — AS USA Latino (@US_diarioas) June 7, 2026

El estado de salud de Christian Eriksen

“Estuvo brevemente inconsciente, pero recuperó la conciencia muy rápidamente y rápidamente estuvimos en contacto con él. Será sometido a más exámenes en el hospital para descubrir qué causó el incidente.

“Estamos en contacto constante con él y con los médicos del hospital. Christian está bien y pidió que avisemos a todos los jugadores que está todo bien”, explicó el médico Morten Boesen, a quien se le da crédito por haberle salvado la vida en 2021 al ahora jugador del Wolfsburgo y quien era homenajeado en este partido por alcanzar los 150 juegos con su Selección.

Reporte médico de Christian Eriksen

¿Qué le pasó a Christian Eriksen?

Corría el minuto 64 del partido entre Dinamarca y Ucrania cuando Christian Eriksen se llevó la mano al pecho, de acuerdo a lo que se alcanza a apreciar en las imágenes de la transmisión. Poco después, el futbolista danés se desvaneció, por lo cual jugadores daneses pidieron la entrada del cuerpo médico.

Christian Eriksen has collapsed on the pitch during the Denmark vs. Ukraine game.



Prayers for Eriksen.



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“Hubo un saque de banda y me dirigí hacia un lado. Luego me giré y vi que Christian se dirigía al suelo”, contó el capitán danés, Pierre-Emile Hojbjerg. “Sabemos lo que eso significa, y la reacción fue rapidísima y respetuosa”.

Boesen explicó que “el marcapasos respondió como debería”. Tras el incidente del 2021, a Eriksen se le colocó este dispositivo que regula los ritmos cardiacos anormales. El jugador salió de la cancha por su propio pie y fue guiado rumbo a una ambulancia, en la cual fue trasladado a un hospital para realizarse estudios.

El partido se dio por finalizado

Una vez que Christian Eriksen salió de la cancha ambos equipos estuvieron de acuerdo para dar por finalizado el partido y se vio a jugadores de ambos equipos en el lugar del desplome de Eriksen y escucharon una charla del técnico de Dinamarca, Brian Riemer.

Los jugadores de Dinamarca, CONMOCIONADOS por la situación de Christian Eriksen



Finalizado el partido ante Ucrania porque se desplomó el mediocampista de 34 añospic.twitter.com/2LsJE3Lpo1 https://t.co/OEUIQeiGky — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 7, 2026

“Fuimos al vestuario y charlamos un rato. Algunos tenían preguntas, otros necesitaban hablar con sus familias. Algunos necesitaban sentarse y escuchar un poco. En realidad, está bien. Es extraño decir que trae recuerdos”, dijo Hojbjerg.

Dinamarca pudo ser rival de México en el Mundial 2026, sin embargo, los daneses cayeron en la final de su repechaje contra Chequia, de modo que ni Dinamarca ni Ucrania asistirán a la Copa del Mundo.