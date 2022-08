Christian Horner lanza nuevas pedradas a Toto Wolff por su carácter: "Le afectan mucho las cosas"

Aunque los equipos de Fórmula 1 se concentran en volver con todo del receso de verano, la temporada pasada todavía genera ecos en los protagonistas. Christian Horner y Toto Wolff siguen siendo cuestionados sobre lo que sucedió entre Verstappen y Hamilton, así como por sus dimes y diretes.

Toto Wolff ya dijo que no puede superar el Gran Premio de Abu Dhabi. Aunque el director de Mercedes considera que Max Verstappen es un justo campeón, también ha dicho que no está de acuerdo con las decisiones que se tomaron.

Y si de algo pudimos darnos cuenta en 2021, es que tiene reacciones muy explosivas. Por ello, Christian Horner le soltó una pedrada por lo que hizo durante algunas carreras y declaró que es muy fácil meterse con su rival.

“No tengo nada personal contra él. Toto es Toto. Ha hecho un trabajo fenomenal con Mercedes. Llegó a este deporte de una manera muy diferente a la mía, él se enfocaba más en lo financiero.

“Es muy fácil tirar de su cadena y puedes notarlo. A veces le afectan las cosas. Entonces cuando estás compitiendo, en el año pasado que fue muy intenso, fue su primera vez en esa situación. Siempre es interesante cómo reacciona la gente. Cuando están lanzando audífonos y demás, puedes notar que te metiste con ellos“, dijo Horner de acuerdo con RacingNews365.

Verstappen, justo campeón también para Christian Horner

Al igual que Toto Wolff, pero desde un punto de vista diferente, Horner agregó que lo sucedido en Abu Dhabi tiene que quedar atrás. Asimismo, el jefe de Red Bull destacó que se corrieron otras carreras que marcaron el rumbo y desenlace de la temporada.

“Siempre tiendo a mirar hacia adelante, aquello de Abu Dhabi ya me parece algo muy pasado. Ya pasamos de página. El deporte siempre genera polos opuestos. El año pasado no fue sólo lo que pasó en Abu Dhabi, quiero recordar que el año pasado se disputaron 22 carreras. ¿Pienso que Max se merecía ese campeonato? Por supuesto. Y nunca me voy a obsesionar con este asunto“.

