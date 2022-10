No cabe duda de que en estos momentos toda la afición a los deportes anda volcada en nuestro país con el Gran Premio de México. Tener la Fórmula 1 en casa siempre será muy emocionante, especialmente con la esperanza de que este 2022 sea por fin el año en que Checo Pérez se corone en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Pero como sabemos que no a todo mundo le gusta el automovilismo o que no les será posible asistir o ver en vivo la carrera, es hora de hablarle a quien no tiene intención de ir al GP de México, pero sí planea salir los días en que se lleve a cabo. Ya sea por trabajo u otro motivo, te contamos cómo estarán las vialidades y el transporte de CDMX esos días.

¿Cómo será el operativo del Gobierno de CDMX por el GP?

Y es que al tratarse de Fórmula 1, hablamos de un evento que reúne a mucha gente en los alrededores del Autódromo, por lo que es mejor estar preparados para evitar llegar a vías que vayan a estar cerradas o toparse con que el transporte público no está funcionando como de costumbre.

Sin embargo, no será el caso para el Gran Premio de México. El Gobierno de CDMX dio a conocer el plan de movilidad, pero éste está totalmente enfocado en garantizar que el acceso sea lo más ordenado y eficaz posible.

Foto: Getty

Eso significa que no habrá cierres viales del 28 al 30 de octubre salvo por la lateral de Río Churubusco a la altura del inmueble, justo porque se dará prioridad al acceso de los transportes habilitados para llevar a todos los asistentes al evento.

Por eso habrá “cinturones de seguridad”, desplegados estratégicamente para agilizar el flujo de asistentes en cuatro zonas de la Ciudad.:

Al norte: Anillo Periférico Canal de San Juan, Congreso de la Unión, Tlalpan, Eje Central e Insurgentes.

Anillo Periférico Canal de San Juan, Congreso de la Unión, Tlalpan, Eje Central e Insurgentes. Al sur: Periférico Calle 17, Anillo de Circunvalación y Cuauhtémoc.

Periférico Calle 17, Anillo de Circunvalación y Cuauhtémoc. En el oriente: Ángel Albino Corzo, Fuerza Aérea Mexicana, Trabajadores Sociales, Ermita-Iztapalapa y Taxqueña.

Ángel Albino Corzo, Fuerza Aérea Mexicana, Trabajadores Sociales, Ermita-Iztapalapa y Taxqueña. Al poniente: sobre Talismán y Pantitlán-Xochimilco

En el siguiente enlace te contamos todo sobre eso último, una guía para llegar al GP de México sin morir en el intento.

Ahora bien, aunque no avisaron nada, se reporta que el acceso a Río de Tacubaya fue bloqueado por una patrulla de tránsito hasta Viaducto. ¿Ya dijeron el motivo las autoridades? Todavía no.

El despliegue policial para el Gran Premio de México

Volviendo al operativo de las autoridades de CDMX, se informó también en un comunicado que se desplegarán 2 mil 550 policías, apoyados con 297 vehículos oficiales. Se instalarán en puntos estratégicos con el fin de crear corredores de seguridad, tener presencia en accesos carreteros, corredores turísticos, zonas hoteleras, vialidades primarias y puentes peatonales.

Por otra parte, la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC desplegará 600 elementos, apoyados con 65 patrullas, 17 grúas y 60 motopatrullas, para llevar a cabo labores de vialidad que permitan garantizar el libre tránsito de los automovilistas y el control de estacionamiento en las vías de acceso.

Foto: Getty

Hasta el momento servicios como el Metro o el Metrobús no han anunciado algún cambio en sus horarios por el Gran Premio de México. Ya hay info de modificaciones en el servicio para este viernes 28 y sábado 29 de octubre, pero con motivo de la celebración en el templo de San Hipólito (por el día de San Judas Tadeo) y por el desfile de Día de Muertos. Andaremos alerta por si dicen algo del mero día de la carrera, que es el domingo 30 de octubre.