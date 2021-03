Clásicos, despedidas y golazos: Así fue la Jornada 13 de la Liga Femenil

Terminó la cabalística Jornada 13 de la Liga MX Femenil, pero no sin antes llenarse de contrastes. Mientras Tigres se convirtió en el primer invitado a la Liguilla, América se quedó sin técnico y Juárez recibió reconocimiento internacional.

El fin de semana nos trajo el Clásico Nacional en el Estadio Azteca, donde Chivas superó 2-4 a las Águilas y la derrota tuvo como consecuencia la salida del técnico Leonardo Cuéllar.

Al terminar el partido, el también ex estratega de la Selección Mexicana dio a conocer que presentó su renuncia. Por ahora, las Águilas tienen a Hugo Ruiz como DT interino y buscan acercarse a la Liguilla: en este momento están en noveno lugar de la tabla general.

En la historia de la Liga MX Femenil sólo hay 2 equipos que han participado en todas las ediciones de la Fiesta Grande: América y Tigres. Mientras las de Coapa atraviesan un bache importante, las Universitarias aseguraron su boleto.

El Clásico Regio acaparó los reflectores durante la noche del lunes. El marcador terminó empatado a 2 goles en el Gigante de Acero y la última anotación causó polémica, pues al principio parecía que el balón no rebasó completamente la línea.

Desde aficionados de otros países, hasta la FIFA, voltearon al Estadio Olímpico Benito Juárez: Gabriela Álvarez anotó el mejor gol de la Jornada 13 en la Liga Femenil y seguramente, también de lo que va del Guard1anes 2021.

La zaguera cobró un tiro libre que parecía estar muy lejos del área. Sin embargo, esta es su especialidad y colgó el balón en el ángulo, para que horas después el mundo aplaudiera su técnica.

🎯 Let’s all start the new week with the same energy as @Gaby09Alvarez

🤩 ¡Golazo!#MondayMotivation | @LigaBBVAFemenil pic.twitter.com/hq92DHVzBL

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) March 29, 2021