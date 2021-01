El Covid-19 no le ha dado tregua a la NFL, en un temporada que se vio afectada por este virus que atacó a jugadores, coaches y miembros de los equipos a lo largo de la campaña, los Cleveland Browns vuelven a padecer este virus con retrasos en sus entrenamientos.

Uno de los aspectos más importantes para los equipos son los entrenamientos y más cuando estás por disputar la última fecha de la temporada, pero los Browns vieron frustradas sus intenciones de tener sus preparaciones debido a casos positivos por Covid-19, lo que los obligó a cerrar sus instalaciones.

A días de tener el partido más importante de la campaña y con el pase a postemporada en juego, los Browns pierden al ala cerrada Harrison Bryant y al apoyador Malcom Smith por positivo en sus pruebas de Covid-19. Sus instalaciones fueron cerradas y por segunda semana consecutiva no pudieron entrenar.

Cleveland se juega la vida este fin de semana ante los Pittsburgh Steelers y con la obligación de ganar para mantenerse en la ronda de comodines, ya que una derrota en combinación de la victoria de los Indianapolis Colts los dejaría fuera y extenderían su mala racha sin postemporada que ostentan desde el 2002.

Who's getting a bye and who's heading into #SuperWildCard Weekend? (by @CastrolUSA ) pic.twitter.com/WBfhCdlGRL

Los Browns se enfrentan a los Steelers el domingo 3 de enero a las 12:00pm por Fox Sports en el partido más importante del año para la franquicia de Cleveland. Actualmente sembrados en el puesto 7, último de todos, y tendrán una ventaja ya que el mariscal de campo Mason Rudolph, será el titular en este partido y podrán aprovechar esto para capitalizar una victoria.

Los Falcons se encuentran en la misma situación que los Browns, tuvieron que cerrar el acceso a sus campos de entrenamiento debido al Covid-19. El liniero ofensivo Alex Mack dio positivo en su prueba y se perderá el último partido con los Falcons ante los Tampa Bay Buccaneers el domingo 3 de enero a las 12:00pm por NFL Game Pass.

We have placed Alex Mack on the reserve/COVID-19 list. https://t.co/2BbnJTdI6q

— Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) December 31, 2020