¿Cómo era el mundo la última vez que los Cleveland Browns jugaron los playoffs de la NFL?

Todas las rachas negativas caen, menos la del Cruz Azul. Los Cleveland Browns estarán de regreso en los playoffs de la NFL después de vencer a los Pittsburgh Steelers 22-24 en el cierre de la temporada regular y con ello pone fin a la racha más larga de la historia de la liga, que se extendió por 18 años.

Fue en el 2002 cuando los Browns aparecieron por última vez en la postemporada de la NFL y en aquella ocasión se quedaron en la ronda de comodines, después de perder precisamente ante los Steelers.

Los Browns se quedaron con uno de los boletos de comodín en la Nacional y se deshace de la presión que ejercían los Miami Dolphins, Colts y los mismos Ravens, que están en su división.

Cleveland también se benefició por el hecho de que los Steelers le dieron descanso a sus jugadores principales y ahora sólo queda esperar el desarrollo del resto de la jornada para definir el rival para los Browns.

En 18 años el mundo ha cambiado muchísimo. No existía iPhone, pero se empezaba a escuchar algo sobre un tal “iPod”, por lo que si querías escuchar música en el transporte público, por ejemplo, debías llevar en la mochila una buena carga de CDs y un discmam.

El Facebook (se fundó en 2004) de aquellos tiempos era HI5 y MySpace, mientras que el Netflix era en realidad las novelas del Canal 2 y las del 13, mientras que el Whatsapp era en MSN Messenger. Así se comunicaban tal vez los jugadores de Cleveland.

Líderes políticos y religiosos

Hace 18 años, cuando los Browns jugaron los playoffs, México era gobernado por Vicente Fox, quien, hablando de rachas, le quitó el poder al PRI después de 70 años y aunque no es precisamente el gobernador más aceptado en la historia de nuestro país, marcó una nueva era.

Estados Unidos era gobernado por George W. Bush, quien recién había remplazado a Bill Clinton, mientras que la iglesia católica era dirigida por el polaco Karol Wojtyla, conocido bajo su pontificado como Juan Pablo II.

Música en el 2002

Por aquellos tiempos la música a nivel global fue dominada por el pop, que era el género que más sonaba en el inicio del Siglo XXI, algo así como el reggaetón en nuestro tiempos.

Si eres chavorruco y te tocó ver a aquellos Browns te vas a delatar si recuerdas “Ave María” de David Bisbal, así como otros temas como “Es por ti” de Juanes, “Torero” de Chayanne, quienes dominaron los éxitos del pop latino.

Avril Lavinge se abría paso en el pop en inglés con “Complicated” y las t.A.T.u sonaban con “All the things she said”. Coldpaly también reclamó espacio con “In my place” y “The Scientist”.

El Cine en tiempos de los Browns

¿Se acuerdan de Will Smith en “Hombres de negro”? pues es del 2002, cuando los Browns no eran la burla de la NFL, al igual que “Star Wars: Episode II”, así como “Spiderman” , dirigida por Sam Raimi. También se estrenaba “La era de hielo”.