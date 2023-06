Nadie puede negar que en México, los clavadistas siempre ponen el nombre de México muy en alto. Para muestra, las multiples medallas en Campeonatos Mundiales y Juegos Olímpicos, muchas de ellas de Jonathan Paredes.

Puede que Jonathan Paredes no sea un nombre tan mediático como otros clavadistas que se centraron en una carrera para llegar a los Juegos Olímpicos, pero eso no significa que no sea uno de los máximos exponentes.

Tiene una carrera bastante extensa, con muchos triunfos, varias medallas colgadas en su cuello y un campeonato del mundo en una disciplina extrema auspiciada por Red Bull.

Jonathan Paredes, el clavadista mexicano – Foto: Instagram (@jonathanparedes89)

Jonathan Paredes dejó las competencias de clavados convencionales, las competencias olímpicas para hacer algo un poco más arriesgado, algo a lo que pocos se atreven.

Los trampolines de 3 y 10 metros le quedaron cortos, porque el clavadista mexicano tenía hambre de más, así que, le subió unos cuantos metros a su saltos para hacer Cliff Diving, o salto de acantilado en español.

La trayectoria de Jonathan Paredes previo al Cliff Diving

La altura fue siempre algo que le interesó mucho a Jonathan Paredes, es por eso que, los saltos de altura, fueron su competencia predilecta en este deporte.

Pero, estos saltos de altura desde los 20 y 27 metros, son relativamente nuevos en competencias, porque en 2013 debutaron en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos del mismo año.

Poco antes de ese 2012, FINA (la Federación Internacional ahora conocida como World Aquatics) agregó estas competencias a la lista de disciplinas de la Federación.

Jonathan Paredes y la medalla que consiguió en 2013 – Foto: Instagram (@jonathanparedes89)

Y fue ese momento, en el que Jonathan Paredes encontró su prueba predilecta, además de convertirse en uno de los máximos exponentes del high diving en el mundo.

En ese mismo 2013, ganó su primera medalla. Fue de bronce en el Campeonato Mundial en Barcelona en la prueba de trampolín de los 27 metros. Un par de años después, volvería a esta competencia para llevarse la plata.

En 2016 fue a la Copa del Mundo de High Diving en Abu Dhabi y se llevó la presea de bronce y consiguió otra de bronce en 2019, durante el Campeonato Mundial de 2019.

Jonathan Paredes acaba de conseguir la clasificación al Mundial de 2023 y estás fueron sus impresiones sobre regresar después de cinco años a una competencia como esta.

“Una clasificación al Mundial que deja un buen sabor de boca. Yo en 2019, la cuarta edición de los mundiales en los que hemos asistido, fui medallista mundial. Eso me daba el pase directo al siguiente mundial, pero desafortunadamente por la pandemia se cancelaron“.

Su llegada a la Serie Mundial de Red Bull Cliff Diving

Esta competencia fue creada en 2009 y es una plataforma que creó Red Bull para que los clavadistas se puedan lucir de una manera más extrema a las competencias tradicionales.

12 hombres y 12 mujeres compiten en cada prueba, cada uno de los cuales gana puntos cruciales para el campeonato en función de sus posiciones finales en el evento.

Al final de cada temporada, se corona un campeón en ambas categorías, y ambos reciben los codiciados trofeos King Kahekili, uno que ya tiene en su poder Jonathan Paredes.

En 2017 se llevó el campeonato de Red Bull Cliff Diving y en 2019 repitió podio, esta vez con la plata en su cuello. Actualmente, Jonathan Paredes se encuentra en la búsqueda de su segundo título en esta disciplina.

“Red Bull para mí siempre fue un sueño al comenzar a dedicarme a los deportes extremos, siempre era como llegar a los más alto. Ser parte de esta gran familia, que es como yo la llamo, fue un sueño hecho realidad“, nos dijo en exclusiva.

El mexicano y su título de 2017 del Red Bull Cliff Diving – Foto: Getty Images

¿Juegos Olímpicos para Jonathan Paredes?

En su carrera, nunca ha asistido a Juegos Olímpicos, porque la disciplina de Cliff Diving no participa en las competencias, pero no se desespera, porque ya hay conversaciones de que esté en la justa olímpica.

Jonathan Paredes sabe que si su momento llega para representar a México en Juegos Olímpicos será especial y lo hará con gusto y esto nos dijo: “Para mí es un gran orgullo y más siendo representante de clavados de altura, México ha tenido grandes exponentes en la rama de clavados“.

“Siempre llegar allá y subirte a un podio y ver la bandera ahí, es algo que se siente muy bien, sabiendo que estás representando de esa manera y que espero seguir haciéndolo por muchos años“.

Y no se puede hablar con un clavadista sin mencionar el actual problema con Ana Gabriela Vergara, pero Jonathan Paredes prefiere enfocarse en sus proyectos y en su carrera.

“Mi preocupación tiene que ser en las albercas y las competencias, esto se supone que son problemas administrativos que tiene que pelearse la gente que tenga que pelearse. Las personas que se tienen que encargar de eso, son las que están peleando justamente por eso“.

“Nosotros tenemos que seguir dando los resultados, porque siempre he creído que los resultados son personales. Para mí el resultado es personal, no es ni para la CONADE ni para el Gobierno ni para México ni para nadie, el resultado es mío porque yo soy el que lo sufrí y lo entrené“, agregó.

El mexicano es uno de los máximos exponentes del High Diving – Foto: Getty Images