¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo la pelea de Andy Ruiz vs Chris Arreola?

El mundo del boxeo se prepara para un duelo de poder a poder, los pesos pesados toman el centro del ring y sabemos que pueden hacer temblar a la tierra con uno de sus golpes. En un duelo latino, Andy Ruiz quiere regresar a ser el campeón, pero enfrente tendrá una dura prueba en Chris Arreola.

Después de su última pelea y derrota, en la que admitió que estaba fuera de forma, Andy Ruiz transformó todo de su entrenamiento y hasta su físico. ‘Canelo’ Álvarez lo invitó a entrenar con él y ha mejorado su estado físico y su boxeo con la ayuda del campeón mexicano.

Con 11 kilos menos, pero el mismo poder en sus golpes, quiere terminar con Chris Arreola y subir un peldaño más en la escalera que lo acerque a los campeonatos pesados de la WBA, IBF, WBO e IBO, que perdió ante Anthony Joshua el pasado 7 de diciembre.

Chris Arreola quiere regresar a los primeros planos del boxeo, después de comenzar su carrera invicto y llegar así hasta caer ante Vitali Klitschko, su carrera empezó a tener altibajos y aunque tuvo oportunidades titulares más adelante, no pudo mantenerse al nivel.

La pelea en contra de Andy Ruiz, significa para Arreola, la posibilidad de ser nuevamente contendiente a los campeonatos de peso pesado y quiere demostrar que puede cerrar su carrera en lo más alto del boxeo mundial.

¿Cómo, cuándo y dónde ver Andy Ruiz vs Chris Arreola?

Este 1 de mayo viviremos la pelea entre Andy Ruiz vs Chris Arreola desde el recinto Dignity Health Sports Park en Carson California y casa del equipo de Los Angeles Galaxy y ‘Chicharito’. La cartelera comenzará a las 8:00pm (tiempo del centro de México) y la pelea del “Destroyer” al ser evento principal, se espera que sea después de las 10:00pm, dependiendo cómo terminen las peleas pactadas.

La transmisión del evento podrás verla por el canal 7 de TV Azteca, por TUDN en Televisa y por el canal Space de la televisión de paga, que lo puedes encontrar tanto en la señal de Izzi como en Sky.

Claves a seguir para la pelea Andy Ruiz vs Chris Arreola

Andy Ruiz: Su nuevo estado físico le ayudará a ser más rápido, pero con el mismo poder, además de tener una mejor resistencia ante el desgaste que será ir en busca del nocaut ante Chris Arreola. Su mano izquierda es su principal arma para derribar a su oponente, pues tiene el poder suficiente para terminar con cualquiera, como ya lo ha hecho con varios de sus rivales.

Chris Arreola: Una de las situaciones que juega en contra de Chris Arreola es la preparación, debido a que no pudo estar tan activo como Andy Ruiz con el equipo del ‘Canelo’. Su última pelea fue en 2019 y a sus 40 años de edad, espera que la inactividad no le pese. Pero Andy no debe de confiarse, pues la mano derecha de Arreola es para tener respeto y lo ha demostrado a lo largo de su carrera.