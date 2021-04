Andy Ruiz, después de perder 11 kilos en 5 meses: “Puedo hacer más cosas que antes”

Andy Ruiz está cerca de enfrentar a Chris Arreola el 1 de mayo en Estados Unidos y “The Destroyer” se encuentra motivado por su regreso al ring, después de que perdiera su último combate y por su nuevo estado físico que ha conseguido con el Canelo Team.

Andy sorprendió al mundo al vencer a Anthony Joshua, pero la revancha no fue tan buena para Ruiz, pues no sólo perdió, sino también mostró a un púgil fuera de estado físico debido a la poca preparación que tuvo y los excesos a los que se vio expuesto.

“Perder mi última pelea fue devastador. No hice las cosas que se suponía que debía hacer. Esa fue la pelea más importante de mi carrera, había estado esperando ser campeón toda mi vida y comencé a hacer cosas que nunca pensé que sería capaz de hacer. No quiero volver a cometer los mismos errores, y eso es una gran parte de lo que me motiva“, fueron las palabras de Andy Ruiz durante una conferencia de prensa virtual.

Advertisement



11 kilos menos luce Andy Ruiz para enfrentar a Chris Arreola, el púgil sorprende al mundo con su cambio físico que le beneficiará en su juego de boxeo. “Ahora que he perdido peso de la manera correcta, me siento increíble. Siento que puedo hacer muchas más cosas que antes no podía hacer debido a mi cuerpo. El cielo es el límite para mí“.

Canelo Team principal factor para cambio físico de Andy Ruiz

Andy Ruiz necesitaba un cambio en su entrenamiento y se puso en contacto con Saúl Álvarez, quien lo invitó a formar parte de su campo de entrenamiento. En mayo del año pasado, “The Distroyer” se unió al Canelo Team, lugar en el que el entrenador Eddy Reynoso se ha encargado de transformar a Andy Ruiz en todos los aspectos.

“Aprendí al entrenar con Arreola que ambos somos guerreros, no nos rendimos, nos encanta recibir golpes y devolverlos. Cuando estamos en ese ring, son solo negocios. Esta será una pelea de acción completa. Sé que Arreola está entrenando muy duro y estoy emocionado por lo que sea que vaya a aportar. No puedo esperar para mostrarle a la gente todas mis mejorías“, comentó el ex campeón sobre su nueva forma física.

En los últimos 5 meses, Andy Ruiz ha perdido alrededor de 11 kilos (que nos pase el tip o el nutriólogo), un cambio significativo frente a su última pelea, en la que no pudo defender los cetros de campeón que le había ganado a Anthony Joshua.