¿Cómo, cuándo y dónde ver la pelea de boxeo entre el YouTuber Jake Paul y Tyron Woodley?

El mundo del boxeo está en constante cambio, este domingo 29 de agosto tendremos uno de los mayores eventos del año y lo curioso es que los peleadores involucrados, apenas están comenzando una carrera como profesionales. Ni Jake Paul ni Tyron Woodley, tienen una carrera longeva en el boxeo.

Jake Paul es un youtuber que se ha ganado un nombre dentro del mundo del boxeo, gracias a algunas cuantas peleas como profesional. Actualmente se encuentra invicto, ganando su primer combate de exhibición ante el también youtuber AnEsonGib.

Posteriormente a su primer triunfo, inició su carrera como boxeador profesional y se enfrentó ante el ex basquetbolista profesional Nate Robinson, al cual venció por nocaut. Su tercer pelea dentro del boxeo se dio ante un ex peleador de la UFC, Ben Askren, al cual también despachó.

Su rival para el 29 de agosto es Tyron Woodley, no sólo un ex peleador de la UFC, sino un ex campeón de la mayor empresa de artes marciales mixtas en el mundo. Jake Paul no ha enfrentado a ningún peleador de la calidad de Woodley, así que será el reto más complicado.

La carrera de Tyron Woodley, por lo menos en las MMA fue en declive a partir del 2019, pues ya no está en la UFC ni en las artes marciales mixtas. Tiene un récord de 17 victorias, 7 derrotas y un empate, lastimosamente, sus últimas 4 peleas en el octágono fueron derrotas.

Hará su debut como boxeador profesional ante Jake Paul, pero no desconoce el mundo del boxeo, aunque su principal característica es la lucha, tiene varios nocauts en su carrera, pues 5 de sus victorias vienen por la vía del cloroformo (contando sólo los que tiene con las manos).

Enemistad entre Jake Paul y Tyron Woodley

Esta pelea tiene un ingrediente entre ambos peleadores y es que han entrado en una guerra de declaraciones. Desde antes de que se hiciera oficial la pelea, los dimes y diretes han calentado los ánimos entre los boxeadores, por lo que hace más atractivo el combate.

“Estoy contento de ser parte de esto, pero no solo estoy aquí para participar. Estoy aquí para tomar el mando. Y verás a Jake Paul lastimarse de una manera que nunca imaginaste. Es posible que no quiera volver a hacer esto después de esto“, dijo Tyron Woodley para The MMA Hour.

Fiel a su estilo, Jake Paul ha elevado la expectativa de la pelea con declaraciones para desenfocar a su rival. En una entrevista para Skysports, el youtuber mencionó: “Honestamente, después de este campamento, dije tres (rounds) y ahora estoy pensando, máximo dos. Pero para ser honesto, algo en mi corazón me dice que va a ser otra pelea de un asalto“, confía plenamente en su calidad y aquí una prueba de ello.

¿Dónde ver la pelea entre Jake Paul y Tyron Woodley?

La pelea está pactada para el domingo 29 de agosto y será a 8 rounds en el peso crucero. La hora en la que comience el evento será a las 8:30pm (tiempo del centro de México), para la pelea principal primero tendrán que esperar porque hay una pelea antes de Jake Paul vs Tyron Woodley.

Y si se preguntan por qué canal transmitirán la pelea, la respuesta es que SPACE tendrá en vivo y en directo esta contienda de boxeo. Así que consulten su proveedor de televisión de paga para conocer el canal en que será transmitida la pelea.