Argentina regresó a una Final de Mundial de la mano de Lionel Messi, después de vencer a Croacia, por lo cual el sueño de ver campeón a la albiceleste se enciende más que nunca. Messi podría emular a Diego Armando Maradona y Mario Alberto Kempes como los capitanes argentinos que levantaron la Copa del Mundo en Argentina 1978 y México 1986.

Han pasado 36 años desde que Argentina salió campeona por última vez, y fue en la cancha del Estadio Azteca, con un Maradona de otro planeta, justo como lo está haciendo ahora Messi. Pareciera poco (sobre todo para los chavorrucos), pero el mundo ha cambiado un montón en ese lapso.

¿Cómo era el mundo cuando Argentina se coronó en el Mundial?

El mundo 1986 era totalmente diferente comenzando por la tecnología, pues en esos años no existían los celulares, ni las conexiones a internet en masa, de modo que la comunicación se hacía a través de teléfonos fijos, lo cual obligaba a las personas a memorizar los números telefónicos y apuntarlos en una agenda o libretita, a la que se le cuidaba como oro.

México se reponía de la tragedia que dejaron los sismos de 1985, sobre todo en la zona centro de la Ciudad de México, y la mejor manera de estar informado era a través de los noticiarios, los cuales encabezaba por Jacobo Zabludovsky en Televisa. TV Azteca no existía como tal, sino que se conocía como Imevisión y José Ramón Fernández encabezaba la parte de deportes con una clara competencia que dio pie al llamado “antiamericanismo”.

¿Qué pasaba en los deportes en 1986?

Una estrella comenzaba a formarse en Estados Unidos, especialmente en la NBA, pues Michael Jordan jugaba su segunda temporada con los Chicago Bulls, mientras que el deporte mexicano vivía una etapa con grandes atletas que marcaron época, como el caso de Hugo Sánchez en el Real Madrid, Fernando Valenzuela en los Dodgers en la MLB y Julio César Chávez sumaba más de 50 peleas en calidad de invicto.

Getty Images

México coronaba esa época con el Mundial de futbol, y se convertía en el primer país en organizar dos Copas del Mundo.

En el futbol internacional la Serie A era considerada la mejor liga del mundo y el equipo campeón de ese año era la Juventus de Michael Platini, aunque Diego Armando Maradona maravillaba al mundo con el Napoli.

Getty Images

La Copa de Europa, que conocemos ahora como Champions League, era ganada por el Steaua Bucarest tras vencer al Barcelona (sí, el Barça hacía esos papelones desde entonces), mientras que el equipo campeón en México era Monterrey.

Las estrellas de la actualidad no habían nacido o apenas daban sus primeros pasos, literalmente. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo tenía un año de edad, mientras que Lionel Messi no había nacido. Ni qué decir de Kylian Mbappé o Uriel Antuna.

Los líderes del mundo y lo que pasaba

Nuestro país era gobernado por Miguel de la Madrid, del PRI. Su frase celebre fue la defensa “como un perro” del peso mexicano y quedó marcado por el sonoro abucheo en la inauguración del Mundial de México 1986 por su mala respuesta ante el sismo de 1985.

Getty Images

En Estados Unidos, el presidente en turno era Ronald Reagan, el último en gobernar nacido ante de la Primera Guerra Mundial y popular porque en los primeros 100 días de mandato puso fin a la crisis de los rehenes de Tehrán, en Irán.

La religión católica tenía como líder a uno de los Papas más populares de la historia, el polaco Wojtyla, conocido como Juan Pablo II, mientras que Aleania se mantenía dividida por el Muro de Berlín y su territorio se dividía en Alemania Occidental y Alemania Oriental.

¿Qué pasaba con el mundo de la música?

Para escuchar música no se recurría a Spotify o Amazon Music, sino a unos artilugios llamados casete y para repetir una canción había que esperar a que el reproductor pudiera rebobinar la cinta, o en el peor de los casos, sacar el casete y rebobinar manualmente con una pluma o lápiz, o de plano con el dedo.

Las rolas que más sonaban en aquella época eran “A King of Magic”, de Queen; “Say you, Say Me” de Lionel Richie; “The Final Countdown”, de Europe, mientras que en español las rolas de esos tiempos eran “Me Cuesta Tanto Olvidarte”, de Mecano y “La Puerta de Alcalá”, de Joan Manuel Serrat, quienes encabezaron la “colonización” de la musica española en México.

Películas y cultura

¿Has visto “Karate Kid II”?, pues esa película se estrenó en 1986, junto a “Top Gun”, “Cocodrilo Dundee” y “Starr Track IV”. El cine de México vivía esa época oscura conocida como “Cine de ficheras”, de no muy gratos recuerdos.

Tal vez la más reconocida en ese año fue la de “Agente 0013”, con Hermelinda Linda y Julio Aldama. Además de llorar por esas películas, México lloró la partida del escritor y guionista Juan Rulfo, además del argentino Jorge Luis Borges.

¿Qué otros acontecimientos recuerdas o te han platicado sobre 1986?