¡Quedaron listos los cuartos de final de la Champions! Sí, también los de Europa, pero por acá hablamos de la gloriosa Concachampions. ¿Por qué nos emociona tanto? Nada más porque un tal Lionel Messi vendrá a México para enfrentar a Monterrey en la Copa de Campeones de Concacaf.

Oh sí, Inter Miami deberá medirse a los Rayados de Monterrey si quiere buscar una nueva corona con Messi en sus filas (recordemos que ya ganaron la Leagues Cup). Por eso tenemos que hablar de cómo quedaron las series, cuándo y a qué hora serán los partidos, así como dónde ver la transmisión de la Concachampions.

¿Cómo quedaron los cuartos de final de la Concachampions?

Importante destacar que la Liga MX sigue mandando en la Concachampions. En todas las series hay un equipo mexicano, se mantienen vivos tres clubes de la MLS, y el Herediano da la cara por Costa Rica.

Además del Inter Miami vs Monterrey, nos esperan más duelos entre México y Estados Unidos en la Concacaf Champions Cup. Así quedaron los cuartos de final:

Pachuca vs Herediano

América vs New England Revolution

Tigres vs Columbus Crew

Monterrey vs Inter Miami

También quedaron listos los duelos de semifinales de la Concachampions. El ganador de la serie entre Pachuca y Herediano enfrentará a quien gane la de América vs New England. Por otro lado podríamos tener Clásico Regio, pues quien avance entre Tigres y Columbus, se medirá al vencedor de Monterrey vs Messi, Suárez, Busquets, Alba y compañía.

Fechas y horarios de los cuartos de final de la Concachampions: ¿Cuándo viene Messi a Monterrey?

Apenas unas horas después de que se confirmaran los cruces de cuartos de final, Concacaf reveló las fechas y horarios de los partidos. Cabe mencionar que en la Champions Cup los equipos siguen sumando puntos en rondas finales, esto para determinar quién cierra la serie de local.

Así va la tabla con los calificados a cuartos de final:

1. Monterrey (6 pts, +2 dg)

2. Pachuca (4 pts, +6 dg)

3. New England Revolution (4 pts, +4 dg)

4. Inter Miami (4 pts, +2 dg, 5 gf)

5. Tigres (4 pts, +2 dg, 4 gf)

6. Herediano (4 pts, +2 dg, 3 gf)

7. Columbus Crew (4 pts, +1 dg)

8. América (3 pts, +2 dg)

*dg: Diferencia de goles; gf: Goles a favor

Por lo anterior, Monterrey cerrará de local ante Messi y su Inter Miami, Pachuca hará lo propio con Herediano, y Tigres cierra de local ante Columbus.

La única excepción será la serie entre América y New England. Primero debería jugarse en el Azteca y después en Foxborough, pero como el Gillette Stadium será sede de un evento el día que se juega el partido de vuelta, se intercambiaron las localías. New England recibirá la Ida y América será local en la vuelta.

¿Y cuándo vienen Messi y el Inter Miami a Monterrey?

La serie entre Inter Miami y Monterrey quedó definida para el 3 y el 10 de abril. La ida será en casa del Inter el miércoles 3 de abril a las 18:00 horas. La vuelta será el miércoles 10 de abril a las 20:30 horas, ese será el día en que vendrán Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba a Monterrey.

Monterrey se convertirá así en el sexto equipo que enfrenta a Lionel Messi en toda su carrera. América, Chivas, Atlante, León y Cruz Azul fueron los anteriores. El récord del argentino contra equipos mexicanos es de 3 victorias y 2 empates.

Aquí las fechas y horarios de los cuartos de final de la Concachampions:

América vs New England Revolution Ida: 2 de abril | 19:00 horas | Gillette Stadium Vuelta: 9 de abril | 20:30 horas | Estadio Azteca

Tigres vs Columbus Crew Ida: 2 de abril | 17:00 horas | Lower.com Field Vuelta: 9 de abril | 18:15 horas | Estadio Universitario

Pachuca vs Herediano Ida: 3 de abril | 20:00 horas | Estadio Nacional de San José Vuelta: 10 de abril | 18:00 horas | Estadio Hidalgo

Monterrey vs Inter Miami Ida: 3 de abril | 18:00 horas | Chase Stadium Vuelta: 10 de abril | 20:30 horas | Estadio BBVA



¿Cómo ver en vivo a Messi vs Monterrey y los cuartos de final de Concachampions?

Si no quieres perderte la visita de Messi a Monterrey ni los demás cuartos de final, va el dato de la transmisión. Fox Sports tiene los derechos de la Concachampions en México, por lo que los partidos pueden verse ya sea en su canal FS 1, FS 2 o FS 3, así como en Fox Sports Premium.

TUDN tiene los derechos en español, pero sólo para Estados Unidos; ESPN, por otro lado, transmite la Concachampions en Centroamérica, Caribe y Sudamérica.

