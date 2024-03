¡Qué suenen las fanfarrias y las golondrinas! Celebramos al sorteo de la Champions League, porque es el último como lo conocemos con invitados, el factor humano para decidir los partidos.

Si no están al tanto, la Champions League sufrirá una evolución en su formato –acá te dejamos todo sobre lo nuevo– y, por obviedad, su ceremonia de fase eliminatoria también sufrirán cambios.

El nigeriano, Jon Obi Mikel fue uno de los últimos invitados para manejar los baloncitos que definirían la suerte de los equipos en la Champions League.

Sorteo de los cuartos de final en Champions League – Foto: Getty images

Vamos con las reglas del sorteo y las fechas de ida/vuelta

Básicamente ya no hay reglas para esta instancia de cuartos de final de la Champions League. Se elimina la norma de que equipos del mismo país no pueden jugar entre sí -esto en octavos no se puede dar-.

Las fechas para la ida son el martes 9 y miércoles 10 de abril, y la vuelta el martes 16 y miércoles 17 del mismo mes. Ya no habrá sorteo para semifinales porque en el de cuartos de final se define el bracket que nos guiará hasta el partido por el título.

No habrá final inglesa por los cruces, tampoco enfrentamientos entre equipos del mismo país en estos cuartos de final, pero sí tendremos una final adelantada.

Manchester City se mide ante el Real Madrid, en lo que puede ser un choque increíble y que cambie el rumbo de lo que viene para las semifinales de la Champions League.

Arsenal se medirá ante un viejo verdugo del que no tiene gratos recuerdos, aunque, este gigante bávaro dista mucho de lo que aquellos Gunners enfrentaron años atrás… duelo sumamente parejo.

Mbappé puede llegar al Real Madrid como héroe en verano, no solo como el fichaje estrella, sino como el encargado de acabar con los sueños de Champions League del Barcelona.

Diego Pablo Simeone tiene una gran oportunidad de volver a pelear por el título, pues el Borussia Dortmund -siempre peligroso- no llega en el mejor momento futbolístico.

Los cruces que nos dejaron para los cuartos de final de Champions League Foto: Sopitas.com

Curiosidades de los cruces

Será el primer enfrentamiento en eliminación directa entre el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund. Solo se habían enfrentado en la fase de grupos de Champions League (1996 y 2018)

Será el tercer enfrentamiento de cuartos de final entre el Barcelona y PSG (se encontraron otras dos veces en octavos de final) con saldo de una clasificación parisina en 1995 y blaugrana en 2013

Los Gunners han enfrentado en cuatro ocasiones al Bayern Munich en fases de eliminación directa y las cuatro las han perdido. Su último enfrentamiento en octavos de Champions, el Gigante Bávaro les hizo diez goles en dos partidos

Fuera de la final, ManCity y Real Madrid jugarán su primer duelo de cuartos de final y era la única instancia que les faltaba en Champions League

La final adelantada entre ManCity y Real Madrid – Foto: Getty Images

