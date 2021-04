Concursante de programa trollea a Aaron Rodgers con derrota ante Tom Brady en playoffs

Aaron Rodgers es tan multifacético que se puede dar el lujo de ser QB de una franquicia ganadora, MVP de la NFL y también conductor invitado de uno de los programas más exitosos en Estados Unidos, así es, el mariscal de campo fue el presentador del programa Jeopardy este lunes 5 de abril.

Su pareja y futura esposa, Shailene Woodley comentó en sus historias de redes sociales que Aaron Rodgers sería el conductor de Jeopardy y aunque no fue un spoiler, se vio al QB emocionado por estar en el programa, sin saber que uno de los concursantes se burlaría de su última derrota.

Aaron Rodgers demostró que no sólo es bueno para lanzar pases de anotación, esquivar a rivales y dominar la presión de un partido de NFL, pues su rendimiento como conductor del programa fue bastante bueno, seguro Shailene le ayudó con algunos tips de cómo manejar la cámara de televisión.

Todo parecía que iba a terminar bien para Aaron Rodgers, sin ningún contratiempo y hasta algunos chistes aparecieron para darle un tono diferente al programa, pero en la última parte del show sucedió algo que Rodgers no esperaba.

¿Era Jeopardy o un roast a Aaron Rodgers? Scott, el concursante que había reinado por 2 días la competencia eligió la categoría de “Personalidades de la TV”, no conocía la respuesta a su pregunta y sabía que perdería, por lo que mejor decidió mofarse un poco de los Packers y de paso del QB.

La temática del programa es escribir en el monitor la respuesta de las preguntas, pero como Scott no sabía la respuesta, mejor contestó con otra pregunta directamente a Aaron Rodgers: “¡¿Quién quería patear ese gol de campo ?!”.

Aaron Rodgers sólo sonrío y dijo: “¡Esa es una gran pregunta! ¡Debería ser correcta!“. El QB lo tomó con mucho humor y sin enojarse, gran jugada del mariscal de los Packers.

Posiblemente Aaron Rodgers no quiera regresar el tiempo atrás para saber quién tomó esa decisión que le había costado la burla en pleno programa de Jeopardy, pero nosotros sí podemos hacer memoria para conocer la referencia.

En el juego de campeonato de la NFC entre los Green Bay Packers y los Tampa Bay Buccaneers, los de Aaron Rodgers perdían 31-23 en el cuarto cuarto y con 2:09 en el reloj. Aún existían posibilidades de empatar el juego y más teniendo al experto de los “Ave María” en el campo.

Cabe mencionar que era la cuarta oportunidad y gol, lo que significa que estaban cerca de la zona de anotación, pero alguien en los Packers decidió que buscarían un gol de campo. Nadie entendió la decisión porque si los Packers anotaban podía buscar la conversión de 2 puntos y llevar el partido a tiempos extras.

La historia como sabemos fue diferente, se conformaron con los 3 puntos, los Buccs recuperaron el balón, ganaron el partido, fueron al Super Bowl y Tom Brady se convirtió en leyenda, mientras que Aaron Rodgers, por ese momento, fue blanco de las burlas de Scott.

The Packers chose to kick a field goal down 8 with just over 2 minutes remaining, instead of going for a TD on 4th-and-Goal. pic.twitter.com/ByxDJyBATS

— The Comeback (@thecomeback) January 24, 2021