¿Y ahora? Conmebol suspende eliminatorias rumbo a Qatar 2022 por la pandemia

¡No puede ser! El impacto de la pandemia de COVID-19 causa más estragos en el deporte. Ahora, la Conmebol suspendió las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 que iban a jugarse durante el mes de marzo.

El Consejo de la Confederación Sudamericana tomó esta decisión con base en las complicaciones que tienen muchos jugadores para viajar. En caso de hacerlo, la mayoría tendría que aislarse por 10 días y esto no conviene a los conjuntos nacionales, ni a los clubes.

El Consejo de la CONMEBOL resolvió suspender la doble fecha de las Eliminatorias para Catar 2022 prevista para marzo. La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 6, 2021

“La FIFA analizará la reprogramación de la fecha, en coordinación con la Conmebol y las asociaciones miembro. Próximamente, se estudiarán las diferentes opciones para la realización de los partidos“, explicó el organismo en redes sociales.

Desde hace un par de días, la postura de varios clubes europeos era no ceder a sus jugadores sudamericanos, pues concentrar con sus selecciones implica riesgos de contagio. Por ello, se buscó una solución con la FIFA, que desafortunadamente no llegó.

Entrenadores como Pep Guardiola y Jürgen Klopp se expresaron sobre el tema hace poco. Ambos coincidieron en que el equipo de cada jugador debe ser su prioridad, sobre todo porque se avecinan juegos de Champions League.

“No podemos dejarlos ir y luego ponerlos en cuarentena de 10 días en un hotel, simplemente no es posible. Entiendo las necesidades de las federaciones, pero no podemos hacer felices a todos. Tenemos que admitir que los clubes pagan el salario a los jugadores, por lo que tenemos que ser la prioridad“, dijo el técnico del Liverpool.

¿Qué partidos iban a jugarse?

La Fecha FIFA del futbol varonil está cada vez más cerca y Conmebol tenía programadas sus eliminatorias a partir del 25 de marzo. Sin embargo, los clubes ingleses y alemanes argumentaron que Sudamérica vive uno de los peores momentos de la pandemia de coronavirus.

La doble jornada de actividad iba a iniciar el jueves 25 con los encuentros entre Bolivia y Perú, y Venezuela y Ecuador. Por su parte, Chile entraría en acción contra Paraguay.

El viernes 26, sólo habría dos partidos: Primero el choque entre Colombia y Brasil; después, Argentina tenía previsto medirse a Uruguay.

La siguiente jornada de juegos iba a llevarse a cabo el 30 de marzo: Ecuador vs Chile, Uruguay vs Bolivia, Paraguay vs Colombia, Perú vs Venezuela y Brasil vs Argentina son los demás compromisos que quedarán pendientes.