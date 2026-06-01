Lo que necesitas saber: Serbia ocupa el lugar 39 en el ranking de la FIFA y no calificó al Mundial

La Selección de México jugará su último partido previo a la inauguración del Mundial 2026 frente a la Selección de Serbia, y por lo que ha dicho el entrenador del Tri, Javier Aguirre, en este partido veremos una versión muy similar al cuadro titular que presentará el 11 de junio, frente a Sudáfrica.

Ese será precisamente el foco del partido de este jueves 4 de junio, pues una vez que se dio a conocer la lista de los 26 jugadores de Javier Aguirre, se resolverán algunas dudas, como por ejemplo quién será el delantero titular. Raúl Jiménez tiene todas las de encabezar el ataque del Tri, aunque hay que ver si juega como único punta o si estará acompañado por Santiago Giménez o la ‘Hormiga’.

Johan Vásquez con la Selección Mexicana / FB

Serbia ocupa la posición 39 del ranking FIFA, dos lugares por delante de Chequia, que es el tercer rival de México en la fase de grupos de la Copa del Mundo, así que este juego será una especie de examen para enfrentar al equipo europeo. Cabe destacar que Serbia no calificó al Mundial.

¿Cuándo y a qué hora juega México vs Serbia?

El partido entre México y Serbia se disputará el jueves 4 de junio, a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el estadio Nemesio Díez, en Toluca, ya que el Estadio Ciudad de México o Estadio Azteca está en manos de la FIFA previo a la inauguración del Mundial.

Las transmisión del México vs Serbia corren a cargo de Azteca 7, Canal 5 y TUDN. También se podrá ver en streaming por la app de Azteca Deportes y por VIX Premium.

Partido Fecha y horario Transmisión Links Sede México vs Serbia Jueves 4 de junio

20:00 hrs Azteca 7, Canal 5 y TUDN Azteca Deportes y VIX Premium Nemesio Díez, Toluca

Selección Mexicana previo al Mundial 2026

Serbia jugará sin su máxima estrella

El jugador más importante de la Selección de Serbia es el defensa central, Strahinja Pavlović, quien milita en el Milan de Italia, sin embargo fue descartado para este partido por el técnico Veljko Paunović, un viejo conocido del futbol mexicano, por su paso con Chivas.

“Con Strahinja ya habíamos llegado a un acuerdo antes del viaje a Portugal, para que, debido al gran cansancio y a la temporada extremadamente exigente que tiene a sus espaldas, solo jugara el partido contra Cabo Verde“, dijo el timonel.

Aleksandar Stanković y Veljko Paunović

Ante esta situación, el referente de Serbia para el juego contra México será Aleksandar Stanković (tiene 20 años y mide 1.85), jugador del Brujas de Bélgica, y quien se desempaña como medio de contención