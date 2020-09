Un hecho que ya se veía venir por fin se ha confirmado. El duelo amistoso que sostendrían la Selección Mexicana y su similar de Costa Rica ha quedado cancelado y es que en apariencia las condiciones del país no son las mejores para albergar este duelo, por lo que la decisión ‘más responsable’ será no jugarlo. La ‘gira europea’ y el duelo ante Holanda siguen en pie.

La Selección Mexicana se batiría ante Costa Rica el próximo 30 de septiembre en el primer partido amistoso internacional luego de la pandemia de coronavirus, mismo que ya no tendrá lugar. El gobierno del país ‘Tico’ no dio una respuesta sobre el panorama que se vive y la decisión fue cancelar este duelo.

El comunicado de la Selección de Costa Rica

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Selección de Costa Rica anunció que el duelo ante México quedaba cancelado, lamentando no poder llevarlo a cabo pero el coronavirus los estaba obligando a esto. Se esperó hasta el último momento para tener una respuesta del gobierno pero no hubo tal, por lo que no jugarán ante la Selección Mexicana.

La Federación Costarricense de Fútbol comunica la cancelación del juego ante su similar de México programado para el próximo 30 setiembre. 📰 Los detalles en la nota: https://t.co/ZqiYIUTVZ0 — FEDEFUTBOL Costa Rica (@fedefutbolcrc) September 22, 2020

“La Federación Costarricense de Futbol comunica la cancelación del juego ante su similar de México programado para el próximo 30 setiembre, al no haber recibido este martes 22 de setiembre respuesta oficial de las entidades del Gobierno a su solicitud para adecuar el regreso al país de la Selección Nacional. Luego de agotar todas las vías, la Fedefútbol considera que la decisión correcta y responsable es suspender el juego“, se lee en el comunicado.

Costa Rica está viviendo un panorama turbio en torno al coronavirus donde la curva baja y sube dependiendo la zona de la que se hable, por lo que no hay condiciones idóneas para llevar el juego ante la Selección Mexicana.

La Selección Mexicana sí jugaría este 30 de septiembre

Pese al comunicado por parte de Costa Rica, la Selección Mexicana anunció que ellos sí sostendrán un juego amistoso este próximo 30 de septiembre, donde claramente aún no hay un rival definido pero lo anunciarán lo más pronto posible.

📄 | NOTA Queda cancelado nuestro partido contra 🇨🇷. En breve se anunciará rival para el próximo 30 de septiembre. Más info. 👉🏻 https://t.co/ylKNICuGjZ#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/WMvnskDdTs — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 22, 2020

“La Federación Mexicana de Futbol informa que se cancela el encuentro entre la Selección Nacional de México y su similar de Costa Rica programado para el 30 de septiembre, debido a la falta de acuerdo entre la Federación de Costa Rica y las autoridades de salud de su país. Estaremos informando a la brevedad el nuevo rival a enfrentar el próximo 30 de septiembre“, comunicó el Tri.

Se prevé que el próximo rival de México sea un miembro de la misma CONCACAF, por lo que de momento se manejan nombres como Jamaica o El Salvador; falta esperar un comunicado oficial.