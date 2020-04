Echan de cabeza a Cristiano Ronaldo por berrinche tras fallar un penal

Cristiano Ronaldo es un crack dentro y fuera de la cancha, y para muestra el hecho de haberse reducido el sueldo para no perjudicar a la Juventus durante la crisis del coronavirus, así como la habilitación de sus hoteles en Portugal en hospitales para combatir la pandemia.

En la cancha sobran estadísticas para enaltecer al portugués, quien lo ha ganado prácticamente todo, sin embargo, cuando las cosas no van como él quiere, suele hacer ciertos berrinches que dan de que hablar.

El lusitano estaba jugando su segunda temporada con la Juve, hasta que la Serie A se detuvo por culpa del coronavirus y en esta pausa ha cobrado curiosidad la anécdota del portero del Chievo Verona, Stefano Sorrentino, quien tiene el honor de pertenecer al selecto grupo de guardametas que le han atajado penales a CR7.

El arquero de 41 años aseguró que había pactado con el portugués que al final del partido cambiarían playeras, pero como Sorretino le detuvo el penal, el portugués ya no quiso cambiársela, pese a que la Juve se impuso 3-0.

“Habíamos acordado intercambiar las camisetas, pero le tapé el penal, algo que nunca le había ocurrido en Italia. En el túnel de los vestuarios nos cruzamos, me dio un apretón de manos, me felicitó, pero tenía mala cara y no me dio la camiseta”, comentó a Sky Sports y retoma Infobae.

Sin embargo, el guardameta no se fue con las manos vacías. “Al final me llevé la camiseta de Paulo Dybala. Me fue bien de todas maneras”.

Para la actual temporada, Sorretino dejó la Serie A, ahora juega en la Seconda Categoría, que viene siendo el octavo nivel del futbol italiano y su club es el Cervo, con el que no juega como portero, sino como delantero y al final de la campaña, pondrá punto final a su carrera.