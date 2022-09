Aunque el ‘Canelo’ ha mostrado una y otra vez su talento, las voces en contra siguen presentes. Ahora fue nada menos que Antonio Margarito quien le tiró gacho, pues dice que en realidad no ha logrado nada (¿¿¿???).

Pasa y resulta que para el también boxeador mexicano, las victorias de Saúl Álvarez no tienen mucho mérito que digamos. Considera que no ha enfrentado a ninguno de los mejores pugilistas del mundo en su mejor momento.

Para Antonio Margarito esa es la razón por la cual la afición mexicana no termina por considerarlo como un ídolo del boxeo. El excampeón piensa que si ‘Canelo’ enfrentara y noqueara a alguien que esté en su apogeo, entonces sí no habría nada que decir.

El mayor problema de todo lo que dijo Margarito sobre ‘Canelo’ es que lo criticó fuerte al decir que sólo ha noqueado a “borrachos que se encuentra en la esquina”. Además cuestionó su triunfo contra Golovkin en la parte II de la trilogía, y duda que pueda vencerlo el próximo 17 de septiembre.

“Canelo está demostrando ser un fuera de serie ¿Noqueando a quién? ¿A los borrachos que se encuentra en la esquina?”, dijo en entrevista para One on One. Y cuando el conductor de dicho programa le dijo que los mexicanos somos injustos con ‘Canelo’, respondió así: “Bueno somos injustos porque no ha peleado con nadie… ¡que demuestre!”.