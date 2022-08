La Selección Femenil de Futbol Americano regresó con un maravilloso quinto lugar del Mundial realizado en Finlandia este año. Sin embargo, ese lugar pudo ser mucho mejor si no hubieran enfrentado un verdadero calvario para poder participar en el torneo.

En Sopitas.com le dimos seguimiento a la travesía que vivieron para poder viajar a Helsinki. Principalmente debido a los obstáculos impuestos desde la Federación, la cual no hizo su chamba para conseguir los boletos y las jugadoras tuvieron que buscar la forma de llegar.

Foto: FMFA

Quizá no es muy conocido, pero esta Selección puede catalogarse como una potencia en el Futbol Americano Femenil a nivel Mundial. La posibilidad de ser campeonas era real, pero eso no pudo ser posible porque no llegaron a su primer partido.

Un día sólo les dijeron que no había boletos para el Mundial… y ya

Ellas mismas platicaron conmigo en un Space de Twitter y me contaron qué fue lo que pasó. María Fernanda Zaldo me comentó el momento en que César Barrera, presidente de la Federación Mexicana de Futbol Americano, les dio la noticia de que no había boletos y que se había tomado la determinación de que México de plano no asistiera.

Recordó todas las trabas que puso: diciendo que no había vuelos, que no había rutas, que no las dejaría varadas. El punto es que toda opción que se le ponía sobre la mesa terminaba descartada.

Foto: CONADE

No es nuevo para ellas enfrentar esta clase de problemas

A la plática se sumó Arturo Carlos, fundador y dirigente de Máximo Avance, quien recordó que lo vivido por la Selección Femenil es algo que pasó también en 2017. Señaló que definitivamente todo el tema de la CONADE y las Federaciones es un problema que no se ve para cuando pare. Apuntó que la logísitica para conseguir los boletos debió ser completamente distinta.

“Nos trataron como perros”, describió Olga Valdez, jugadora de la Selección Femenil de Futbol Americano

Otra jugadora de la Selección, Olga Valdez, habló un poco más fuerte de todo lo que vivieron. Mencionó que incluso tiene bloqueos en la mente porque neta algunas cosas son imposibles de rememorar. “No nos trataron como deportistas, nos trataron como perros”.

Comentó que tras su participación en el Mundial, nadie en la Federación se ha acercado con ellas para darles voz: “Ningún directivo, ni César Barrera, ni nadie de la CONADE se nos ha acercado”.

Foto: Cortesía

“Estamos indignadísimas porque nadie de la Federación se ha acercado para darnos un espacio de réplica. Es un tema muy delicado para los de pantalón largo. Nosotras podríamos platicar esta experiencia 100 veces, pero lo que queremos es que alguien nos responda. Es frustrante, molesto, irritante, triste y un sinfín de sentimientos“.

El calvario comenzó desde que se armó el equipo

Las jugadoras de la Seleccion Femenil de Futbol Americano me contaron también que la mala experiencia comenzó incluso desde la conformación de la lista para armar el equipo que iría al Mundial de Finlandia.

Desde cosas turbias con la forma en que se incluían o sacaban jugadoras de la lista final, la cual formaron con requisitos como tener Visa para poder ser seleccionada (Visa que debían conseguir por cuenta propia porque les prometieron una ayuda que nunca dieron), hasta pedirles que cuidaran sus posteos en redes sociales porque “iban a ser figuras públicas”.

Embajada

María Fernanda Zaldo recuerda que eso último fue lo que les comentaron, pero que después de todo lo vivido, consideran que en realidad era para no hacer quedar mal a la Federación Mexicana de Futbol Americano.

“El tema administrativo está mal desde todo el proceso de preselección”, señaló Olga Valdez.

Piden la salida de César Barrera de la Federación Mexicana de Futbol Americano

Ambas jugadoras mencionaron que algunas de sus compañeras se quedaron varadas, pero aún así se emitió un comunicado diciendo que todas habían llegado a sus casas. En conclusión, mentiras tras mentiras sólo para que la Federación no quedara mal.

Foto: FMFA

“Parece que el señor (César Barrrera) no jugó futbol americano, porque el futbol americano te enseña valores que se emplean día con día. El respeto a tu compañero, a tu hermano, siempre está. El respeto, el dignificar a la persona que está al lado de ti, osea que te pases eso por el arco del triunfo es algo que tampoco olvidamos”.

Las jugadoras finalizaron la plática aconsejando a las nuevas generaciones de deportistas que no dejen de exigir lo que se merecen. Además de insistir con la salida de César Barrera de la Federación Mexicana de Futbol Americano.

?¡Gracias por escucharnos! Recuerden que aquí pueden escuchar nuestra conversación con las jugadoras de la Selección Mexicana de Futbol Americano vía Space. ????https://t.co/wiWklPbkE6 — Sopitas (@sopitas) August 18, 2022