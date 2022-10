Diego Lainez se fue del América como una auténtica joya de cara al futuro. Mucho se esperaba de él en Europa, principalmente por la esperanza de verlo convertirse en referente de la Selección Mexicana.

Sin embargo, los últimos años no han sido precisamente los mejores del futbolista mexicano. Llegó al Betis con Andrés Guardado y la verdad es que pasó muy desapercibido allá en España. De hecho, el club andaluz le buscó salida más de una vez, hasta que finalmente se fue a préstamo con el Braga de Portugal.

Foto: Getty

Lainez llegó en el mercado de verano de este 2022 al club portugués, pero desde entonces la continuidad no ha llegado para el mexicano. “Factor” lleva pocos minutos en la temporada 2022-23 con el Braga pese a que el equipo disputa la Liga y la Europa League.

Así ve la prensa de Portugal a Diego Lainez

Ante ello, naturalmente que en México nos hacemos contantemente la pregunta de ¿qué paso con esa joya y por qué no logra tener regularidad? Se acerca Qatar 2022 y preocuparse por no verlo tener minutos se vuelve cada vez más inevitable.

Foto: Getty

Pues bien, la prensa de Portugal cree tener la respuesta a esa pregunta. Entre comentarios que rozan en la crítica hasta los halagos a otros jugadores, varios integrantes del gremio en ese país dieron su punto de vista a ESPN respecto al desempeño de Diego Lainez con el Braga.

“Es obvio para todos que tiene mucha calidad técnica y eso puede ser muy útil para el equipo, pero la apuesta del técnico al inicio de la temporada, fue Luri Medeiros, otro jugador muy técnico y con más experiencia“, dijo Guilherme Soares, de la Agencia Lusa.

Foto: Getty

“He visto jugar a Diego, es un buen jugador, con mucha técnica y cuando entra puede aportar algo al juego de Braga. Sin embargo, todavía no está tan acostumbrado a la dinámica del equipo, como pasa con otros jugadores y particularmente, con el caso de Luri Medeiros, por lo que le cuesta imponerse“, explicó por su parte Tomás Andrade, del diario O Jogo, quien ve a Lainez teniendo más actividad en la segunda mitad de la temporada.

Pedro Rocha, también de O Jogo, fue un poquito menos crítico. Resalta el talento del mexicano, pero cree que su competencia directa es un tantito mejor que él.

“Diego Lainez ya demostró ser un jugador de gran calidad. Tiene buena técnica y mucha fantasía para jugar. Claramente, es un buen jugador; su problema y el de otros jugadores, es que el Braga tiene una plantilla amplia, toda de gran calidad (…) por ahí tiene como competidor directo a Luri Medeiros, un jugador con mucha experiencia, rápido, y que tanto marca goles, como también asiste a sus compañeros“

Quién más le tiró fue Zé Mario, periodista de Record y de Diario do Minho: “Lainez es muy buen jugador a nível técnico, pero creo que no tiene espírito colectivo. A nivel defensivo, en un 4-4-2, como Braga juega, no es fácil ser titular… Resumidamente, creo que le faltan a Lainez muchas cosas para ser titular”.

Foto: Getty

Los números que lleva el mexicano con el Braga

Como se comentaba, Diego Lainez no ha tenido muchos minutos con el Braga pese a la doble competencia que enfrenta. ¿Cuáles son sus números con el conjunto portugués? Osea, ¿neta se merece esa clase de opiniones tras su llegada a Portugal? Pues vamos con ello.

“Factor” sólo ha tenido participación en 8 partidos desde que llegó al club. Dos veces fue titular, una en liga y una en Europa League. ¿Goles? Sólo uno el 28 de agosto, el cual se suma a sus dos asistencias. Y ya.